El termómetro marcó 16°C al mediodía en la Ciudad de Buenos Aires, dejando atrás el aire frío de las primeras horas. Para las próximas horas, la tendencia mantendrá una atmósfera húmeda y pesada, con vientos leves del sector este. El sol se mantendrá mayormente oculto, obligando a los que salieron de casa a conservar el abrigo a mano para el regreso.

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La nubosidad irá en aumento durante toda la tarde sobre la región metropolitana. Aunque el cielo lucirá amenazante y gris por momentos, el Servicio Meteorológico Nacional descartó la probabilidad de lluvias aisladas, trayendo alivio para quienes se desplazan en transporte público. La máxima apenas rozará los 18°C antes de que empiece el descenso térmico.

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Para el cierre del día, el panorama continuará estable pero decididamente fresco. La temperatura bajará hasta ubicarse cerca de los 13°C hacia la medianoche. El viento rotará levemente al noreste, aportando un porcentaje más alto de humedad ambiental, lo que generará una visibilidad algo reducida en las zonas periféricas del Conurbano Bonaerense.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El mapa de Alertas a Corto Plazo (ACP) del organismo oficial se mantiene en calma para Buenos Aires, pero el norte del país registró algunas complicaciones. Varias localidades de Formosa y Misiones sufrieron tormentas aisladas durante la mañana, y todavía rigen avisos por ráfagas intensas y ocasional caída de granizo para esa franja del territorio nacional.

Por su parte, la región patagónica experimentó un marcado descenso de las marcas térmicas debido al ingreso de un frente frío polar. Las provincias de Chubut y Santa Cruz reportaron nevadas intensas en la zona cordillerana, mientras que en los sectores llanos predominaron vientos fuertes del oeste que superaron los 70 kilómetros por hora.

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Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

La próxima jornada arrancará con un escenario bastante similar al que dejará el cierre de hoy. El miércoles amanecerá cubierto, con una mínima estimada en 11°C y bancos de niebla en las autopistas de acceso. No obstante, el viento norte ayudará a que la tarde resulte más agradable, alcanzando una máxima de 20°C sin amenazas de agua.

LV/ff