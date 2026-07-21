El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada invernal e inestable para este martes 21 de julio en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), signada por lloviznas durante las primeras horas y una posterior estabilización del tiempo.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy martes 21 de julio

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se registrarán lloviznas aisladas con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10% y el 30%. Las marcas térmicas en el territorio porteño partirán desde una temperatura mínima de 10°C.

Clima martes 21 de julio

Hacia el mediodía el panorama comenzará a cambiar favorablemente, con un paulatino despeje de la cobertura nubosa y el cese definitivo de las lluvias. La temperatura máxima alcanzará los 14°C durante las primeras horas de la tarde, configurando un ambiente frío pero con condiciones más estables.

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Los vientos predominarán del sector sudoeste y sudeste, rotando con velocidades de entre 13 y 30 km/h, lo que podría generar ráfagas moderadas que mantendrán la sensación térmica por debajo de los valores registrados en el termómetro. La humedad relativa se ubicará cercana al 95% en las primeras horas del día, reduciéndose progresivamente con la mejora de la visibilidad.

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En las distintas zonas del Gran Buenos Aires (GBA), el descenso térmico se sentirá con mayor intensidad. La franja oeste y sur del conurbano registrará mínimas de 8°C a 9°C en áreas suburbanas, mientras que los municipios del cordón norte experimentarán un comportamiento térmico similar al de la Capital Federal.

Alertas y clima en el resto de Argentina

En el plano nacional, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN mantiene el monitoreo sobre la franja costera de la provincia de Buenos Aires, donde se prevén ráfagas del sudoeste de moderada intensidad y condiciones de inestabilidad marítima.

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Las provincias de Mendoza, Neuquén y Río Negro permanecen bajo vigilancia por el ingreso de un pulso de aire frío en la región cordillerana, el cual provocará nevadas de variada intensidad y un marcado descenso de los valores térmicos.

El resto del territorio nacional experimentará el dominio de un sistema de alta presión que favorecerá la estabilidad atmosférica en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, sin precipitaciones proyectadas para la jornada.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

El reporte del organismo oficial prevé la consolidación de un período de estabilidad para la región central del país. No se esperan nuevas precipitaciones en el AMBA durante el resto de la semana, permitiendo una paulatina recuperación de los techos nubosos.

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Para las jornadas del miércoles y jueves, se aguarda una rotación del viento hacia el sector norte, lo que impulsará un lento pero sostenido ascenso de los registros térmicos. Las temperaturas máximas irán en aumento hasta aproximarse a la barrera de los 20°C hacia el fin de semana.

Aunque las primeras horas de la mañana continuarán siendo frías y requerirán abrigo pesado, la ausencia de lluvia y el paulatino ingreso de aire más templado asegurarán tardes agradables para el tramo final de la semana en la región metropolitana.