La mañana transcurrió bajo condiciones de cielo cubierto y lluvias aisladas, registrando una temperatura de 18°C cerca del mediodía. El ambiente se mantuvo húmedo y fresco, consolidando una jornada inestable. Para lo que resta del día, el panorama climático mantendrá esta tendencia, por lo que te recomendamos no salir sin paraguas, ya que las precipitaciones continuarán afectando la región metropolitana.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: jornada inestable con probabilidad de lluvias y temperaturas moderadas

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 21 de abril

La nubosidad permanecerá compacta durante toda la tarde. Según los modelos del SMN, las lluvias de intensidad moderada persistirán hasta el atardecer, complicando el regreso a casa. La temperatura máxima alcanzará apenas los 21°C. La humedad relativa se mantendrá alta, acentuando la sensación de frescura, y los vientos leves del sector norte aportarán al desarrollo de estos fenómenos durante las próximas horas.

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Al llegar la noche, las condiciones mostrarán una mejoría gradual. La probabilidad de lluvias disminuirá significativamente hacia el cierre de la jornada, permitiendo que el cielo se torne parcialmente nublado. La temperatura descenderá progresivamente hasta ubicarse en torno a los 16°C. El viento rotará hacia el oeste, lo que traerá un aire más seco y marcará un alivio respecto al clima húmedo que vivimos hoy.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El panorama nacional presenta un escenario complejo, con el Servicio Meteorológico Nacional manteniendo alertas activas en varias provincias. Destaca una alerta roja para sectores como Balcarce y Miramar, donde se esperan tormentas severas con fuertes ráfagas y abundante caída de agua. Esta situación requiere extrema precaución, ya que los fenómenos meteorológicos previstos cuentan con capacidad de daño sobre la infraestructura y la seguridad pública.

Clima en Mar del Plata: alerta roja por tormentas severas y lluvias persistentes

En el resto del interior, gran parte de la provincia de Buenos Aires sigue bajo avisos por lluvias de variada intensidad. Las autoridades locales recomiendan seguir de cerca las actualizaciones y los Avisos a Corto Plazo (ACP) ante posibles crecidas o anegamientos. El frente de inestabilidad abarca también zonas del sur de La Pampa, donde las precipitaciones continuarán durante el resto de este martes.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

Mañana miércoles, las condiciones mejorarán tras el paso del frente de ciclogénesis que nos afectó hoy. El cielo lucirá algo nublado y las lluvias cesarán definitivamente en la región. Las temperaturas se mantendrán moderadas, con una amplitud térmica más marcada que durante esta jornada húmeda. Será un día más estable y propicio para realizar actividades al aire libre en comparación con este martes inestable.

LV/ff