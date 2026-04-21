El martes 21 de abril marcará una jornada de suma precaución para todos los habitantes de Mar del Plata y el Partido de General Pueyrredon. Debido a la vigencia de una alerta roja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones climáticas impedirán las actividades al aire libre, exigiendo que la población se mantenga informada y a resguardo ante posibles anegamientos y fenómenos meteorológicos de severa intensidad durante la mayor parte del día.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona céntrica y el sector del Puerto, la temperatura se ubicará en torno a los 14°C durante gran parte de la jornada. El cielo permanecerá cubierto y las precipitaciones serán protagonistas. Los vientos soplarán con fuerza, alcanzando ráfagas que llegarán a los 70 km/h, lo cual generará un oleaje elevado y condiciones riesgosas para la navegación y la permanencia en las escolleras.

Clima martes 21 de abril

Hacia la zona de Sierra de los Padres, el panorama seguirá la misma tendencia inestable. La nubosidad será total y se mantendrán las lluvias persistentes, con acumulados que oscilarán entre los 30 y 80 milímetros. La visibilidad se verá notablemente reducida en los accesos y rutas, por lo que se recomienda a los automovilistas circular con extrema prudencia durante todo el transcurso del martes.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

Las localidades vecinas como Miramar y Mar Chiquita también enfrentarán el impacto de este frente tormentoso. El Servicio Meteorológico Nacional mantendrá la alerta roja vigente hasta la madrugada del miércoles, previendo tormentas aisladas de variada intensidad con ocasional caída de granizo. La actividad eléctrica será frecuente y las precipitaciones abundantes marcarán el ritmo de estas ciudades costeras durante las próximas horas de la jornada.

Cómo estará el clima el fin de semana largo del 1 de mayo en el AMBA

Villa Gesell y la zona norte de la costa bonaerense seguirán bajo el mismo esquema de inestabilidad climática. Las autoridades de Defensa Civil aconsejan a los residentes evitar las zonas ribereñas y asegurar objetos que puedan volarse debido a las intensas ráfagas de viento. La persistencia de las lluvias generará saturación de suelos, por lo que el monitoreo de los niveles de agua será constante en toda la región.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

La inestabilidad comenzará a ceder a partir de la madrugada del miércoles, dando paso a una paulatina mejora en las condiciones del tiempo. Hacia el jueves y viernes, el cielo se despejará y las temperaturas iniciarán un ascenso gradual, alcanzando registros cercanos a los 20°C. Los turistas y residentes disfrutarán de un fin de semana con condiciones mucho más favorables para las actividades recreativas en la costa