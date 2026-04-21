La jornada en Rosario y el Gran Rosario estará marcada por condiciones de inestabilidad y un marcado descenso de la temperatura. Con una máxima de 19°C y una mínima de 11°C, el cielo se mantendrá mayormente nublado, lo cual influirá en el desarrollo de las actividades diarias. La probabilidad de lluvias alcanzará el 25% durante el día, impactando en la movilidad de los ciudadanos y el tránsito en los accesos urbanos.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En la ciudad de Rosario, así como en las localidades de Funes y el Cordón Industrial, el ambiente se sentirá fresco debido al ingreso de aire frío y vientos del suroeste a 17 km/h. La humedad se mantendrá elevada, alcanzando un valor del 82%, lo que generará una sensación térmica más baja durante gran parte de la mañana.

Clima martes 21 de abril

La cercanía con el Río Paraná y la zona de islas potenciará la percepción de inestabilidad. Se espera que el cielo permanezca cubierto durante gran parte de la jornada, con posibilidades de mejoramientos temporales recién hacia la noche. La probabilidad de lluvias dispersas requerirá que los habitantes tomen precauciones al circular cerca de la costa y en las zonas bajas.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

En el sur de la provincia de Santa Fe, localidades como Villa Constitución, Casilda y San Lorenzo experimentarán condiciones similares. El descenso térmico será el protagonista de la jornada, con vientos que rotarán del sector suroeste, incrementando su intensidad por momentos. Las autoridades recomiendan mantenerse informados ante cualquier cambio en el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional durante el transcurso del día.

Cómo estará el clima el fin de semana largo del 1 de mayo en el AMBA

La situación en esta región exige atención en los desplazamientos por rutas y caminos, ya que la nubosidad y la humedad residual mantendrán el cielo cerrado, dificultando la visibilidad. El sector agropecuario deberá monitorear las condiciones de humedad, mientras que los habitantes de estas zonas deberán considerar la inestabilidad como un factor de riesgo menor pero constante para las actividades al aire libre.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el resto de la semana, las condiciones tenderán hacia una mayor estabilidad. El miércoles, el cielo se presentará mayormente despejado, con un suave ascenso de las temperaturas máximas. Hacia el jueves, el viento del río traerá una rotación hacia el sector este/sureste, favoreciendo un ambiente más templado, aunque persistirá la probabilidad de bancos de niebla durante las primeras horas de la mañana.