La Ciudad de Buenos Aires y el AMBA transitarán este martes 4 de agosto bajo condiciones de marcada humedad, presencia de bancos de neblina matinales y un cielo mayoritariamente nublado, en una jornada donde la temperatura oscilará entre los 11°C y los 15°C.

El área metropolitana amanecerá con visibilidad reducida por la formación de neblinas y nieblas, un factor crítico para el tránsito vehicular en accesos a la Capital Federal y autopistas del Gran Buenos Aires.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy martes 4 de agosto

Durante la mañana, la mínima de 11°C se sentirá con fuerza debido a los elevados índices de humedad cercana al 88%. La presencia de humedad impulsará una baja sensación térmica en las primeras horas del día.

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Clima martes 4 de agosto

Para la tarde, el valor térmico escalará hasta una máxima de 15°C. Los vientos predominarán del sector este y sureste, oscilando entre los 10 y 28 km/h, con rachas moderadas hacia el cierre de la jornada que podrían alcanzar los 32 km/h.

En la zona norte y oeste del Gran Buenos Aires, la nubosidad se mantendrá densa, mientras que hacia el sur del conurbano bonaerense no se descartan lliznas aisladas de corta duración y bajo porcentaje de probabilidad. Hacia la tarde-noche, el ambiente continuará fresco y templado, estabilizándose la temperatura en los 12°C a 13°C.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por fenómenos de tormentas y nevadas que afectarán a cinco provincias argentinas durante este martes.

La Tierra registró la temperatura más baja en 14 años: una estación en la Antártida alcanzó los -84,1 °C

En las provincias del Cuyo y el noroeste, se mantienen activas las advertencias del Sistema de Alerta Temprana (SAT) por nevadas de variada intensidad en la zona cordillerana, acompañadas por intensas ráfagas de viento.

Por su parte, sectores de la Patagonia argentina registraron marcas térmicas bajo cero en el inicio del día, con una temperatura máxima prevista de apenas 4°C en la provincia de Santa Cruz y 12°C en la provincia de Chubut.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

A partir del miércoles 5 de agosto, se prevé el ingreso de mayor inestabilidad sobre la Región Pampeana, lo que incrementará las probabilidades de lluvias y tormentas aisladas sobre CABA y el conurbano.

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La rotación de los vientos hacia el sector norte provocará una leve elevación en las marcas mínimas, aunque el posterior pasaje de un frente frío hacia el jueves 6 de agosto reacomodará las temperaturas en valores típicos del invierno.

Para el tramo final de la semana, la masa de aire frío se consolidará, despejando progresivamente la nubosidad y dejando un ambiente seco y ventoso en el centro del país.