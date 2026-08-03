Cumbre de emergencia en Chaco: el Gobierno unifica el plan de contención contra "El Niño"

El reloj climático empezó a correr y en los despachos oficiales ya tomaron nota de la amenaza. Con los pronósticos apuntando a la inminente llegada del fenómeno de "El Niño" más furioso de las últimas décadas, el Gobierno nacional decidió no quedarse de brazos cruzados esperando que el agua tape a las ciudades costeras. La premisa que bajó desde la cúpula del poder es clara y directa: hay que anticiparse al golpe antes de que sea tarde.

Para poner en marcha este operativo, la primera línea del gabinete aterrizó este lunes en la ciudad de Resistencia, Chaco. La comitiva estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, escoltada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El objetivo central del viaje fue sentar en la misma mesa a todos los actores políticos y de seguridad para unificar la defensa del territorio.

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La movida no se limitó a una simple bajada de línea, sino que buscó abarcar todo el mapa de riesgo. El encuentro, enmarcado en el II Consejo Regional de Seguridad Interior, sumó a los gobernadores Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). Y como el clima no pide pasaporte, la cumbre también contó con la presencia clave del ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera Escudero, para intentar domar el impacto sobre la siempre sensible Cuenca del Plata.

En el terreno de las acciones concretas, el director de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, fue el encargado de desplegar el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027. Esta hoja de ruta tiene una misión central: aceitar los engranajes entre la Nación, las provincias y los municipios para que la respuesta ante las inundaciones sea automática, coordinada y alejada del clásico caos burocrático.

Las condiciones del fenómeno ya están instaladas en la región y los radares marcan una probabilidad casi total de que la intensidad escale de forma drástica al llegar la primavera. Para no dar pasos en falso, la estrategia integra el trabajo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA) y los satélites de la CONAE.

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Monitoreo en vivo y alerta temprana en los municipios

Lejos de los viejos mapas de papel, la nueva táctica del Gobierno apuesta fuerte por exprimir la tecnología. La gestión de Javier Milei ya activó el "Tablero ENOS", una herramienta clave del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME) que permite seguirle el paso a la tormenta en tiempo real. Esto le da a los intendentes una ventaja fundamental para saber cuándo y dónde va a golpear lo peor del temporal.

Además de mirar de reojo a las nubes y los ríos, los equipos técnicos están diseñando modelos de riesgo hechos a medida para cada localidad de las zonas que podrían estar más comprometidas. La idea es que cada municipio sepa exactamente cuáles son sus áreas rojas y cómo evacuar o asistir a los vecinos sin perder minutos clave. Todo este paquete ya viene acompañado de capacitaciones intensivas para las fuerzas de respuesta locales.

El escenario que asoma pondrá a prueba los reflejos de la Casa Rosada para gestionar crisis climáticas. Con la comitiva reforzada por figuras como Eduardo Menem y Fabián Fernández para darle peso político al encuentro, el mensaje que resonó en el Chaco fue clarísimo: la tormenta es inevitable, pero el desastre se puede esquivar si todos tiran para el mismo lado.

TC

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