El mediodía en la Ciudad de Buenos Aires registró una temperatura de 18°C, consolidando una jornada marcada por la estabilidad atmosférica. Con el cielo mayormente despejado y vientos suaves del sector oeste, la tendencia para las próximas horas indica un ascenso térmico leve antes del atardecer. La visibilidad es óptima, permitiendo un desarrollo normal de todas las actividades al aire libre.

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Durante el resto de la tarde, el sol será el gran protagonista en todo el territorio del AMBA. La nubosidad se mantendrá escasa, aunque hacia el final del día aparecerán algunos intervalos de nubes altas que no representarán ninguna amenaza de precipitaciones. Para el momento del regreso a casa, el ambiente continuará templado, ideal para quienes transitan la zona metropolitana.

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Para el cierre de la jornada, la temperatura descenderá gradualmente hasta ubicarse en torno a los 14°C durante la noche. El viento rotará levemente pero mantendrá su intensidad baja, lo que evitará una sensación térmica punzante. No se prevén ráfagas ni fenómenos adversos, garantizando una noche tranquila y fresca para los vecinos de la Capital Federal y los municipios bonaerenses.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional no emitió Avisos a Corto Plazo (ACP) para la región central, confirmando la persistencia de una masa de aire seco que favoreció las condiciones actuales. En el resto del país, ciudades como Rosario y Santa Fe vivieron una mañana fresca con neblinas, pero ya disfrutan de tardes despejadas con máximas que rondarán los 22°C.

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En la provincia de Córdoba, el clima se presentó igualmente agradable, con un termómetro que escaló hasta los 25°C bajo un cielo límpido. Por el momento, la Patagonia mantiene temperaturas bajas pero sin alertas por nevadas intensas en zonas urbanas. La estabilidad es el denominador común en las principales provincias argentinas, sin reportes de eventos meteorológicos críticos para las próximas horas.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

Para la jornada del miércoles, se anticipa la continuidad del buen tiempo, aunque con un leve incremento en la nubosidad desde temprano. La temperatura mínima se ubicará en los 8°C, mientras que la máxima alcanzará nuevamente los 20°C. Las condiciones de estabilidad se mantendrán firmes, por lo que no habrá cambios bruscos en el escenario meteorológico para el arranque de la segunda mitad de la semana.

LV/ff