El martes mostrará una fisonomía típicamente otoñal en General Pueyrredon, con un cielo que lucirá nubes y claros durante la mayor parte del día. La inestabilidad del viento será el factor determinante, por lo cual las actividades al aire libre requerirán de abrigo adicional. No se registrarán precipitaciones significativas, aunque la humedad se mantendrá en niveles moderados sobre el litoral atlántico bonaerense.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona del Puerto y el centro de Mar del Plata, el termómetro marcará una amplitud térmica acotada, iniciando la mañana con valores cercanos a los 10°C. El viento soplará desde el sudoeste con velocidades constantes, pero ganará fuerza hacia la tarde con ráfagas que alcanzarán los 50 km/h. Esta circulación de aire frío impactará directamente en la zona costera, elevando el oleaje de forma moderada.

Clima martes 12 de mayo

Hacia el interior del partido, en Sierra de los Padres y Batán la nubosidad será variable. El ambiente se percibirá más seco que en la costa, pero las ráfagas también se harán sentir en las zonas altas. La visibilidad será óptima durante todo el martes, permitiendo un tránsito normal por las rutas de acceso, siempre bajo la vigilancia de las recomendaciones de Defensa Civil respecto a los vientos.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

Para las localidades vecinas como Miramar y Mar Chiquita, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones similares de fuerte presencia eólica. El frente frío que atraviesa la provincia de Buenos Aires mantendrá un cielo parcialmente cubierto en Villa Gesell y Pinamar, donde las máximas difícilmente superarán los 14°C. No existen alertas vigentes, aunque se recomienda precaución en la navegación.

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Las autoridades de Defensa Civil mantendrán el monitoreo sobre los balnearios ante la persistencia de los vientos del cuadrante sur-sudoeste. En los municipios costeros aledaños, la temperatura mínima podrá descender hasta los 8°C durante la madrugada del miércoles. La estabilidad atmosférica dominará la región, descartando por completo la posibilidad de tormentas eléctricas o chaparrones aislados para lo que resta de la jornada.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días indicará un sostenido ambiente frío en toda la Costa Atlántica. El miércoles la máxima apenas llegará a los 14°C, mientras que para el sábado y domingo se prevé un ingreso de mayor nubosidad con vientos que rotarán al sector este. Los turistas y residentes encontrarán un fin de semana ideal para paseos gastronómicos y actividades en espacios cerrados.