Clima en el AMBA: jornada templada este 3 de septiembre y frío de hasta 0 grados para el jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 3 de septiembre una jornada de temperatura mayormente templada en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. La agencia climática también prevé frío de hasta cero grados para el jueves.

La atención ahora se centra en el ingreso de una masa de aire frío que comenzará a hacerse sentir a partir del miércoles por la noche. Sin embargo, el descenso térmico será inevitable. El jueves marcará el inicio de un evidente enfriamiento. Se prevé un ambiente ventoso, con corrientes del sur de intensidad moderada a regular.

Además, según el SMN, en algunas zonas de la Provincia de Buenos Aires la temperatura podría descender hasta los 0 grados este jueves. Las localidades en las que se prevé esta temperatura son: La Plata, Cañuelas, Punta Indio, Luján, Zárate, San Antonio de Areco, San Pedro, Pergamino, Junín y Chacabuco.

Se anticipa que la jornada del jueves se presente con cielo algo nublado, una mínima de 3 y una máxima de 12, siendo el día mas frío de la semana.

El pronóstico para el AMBA para el 3 de septiembre

El pronóstico del tiempo indica que, durante la mañana de este miércoles 3 de septiembre, en el Área Metropolitana de Buenos Aires el cielo estará completamente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 15 grados, pudiendo alcanzar los 17 grados al mediodía.

De acuerdo al SMN, los vientos entonces llegarán desde el norte a una velocidad de entre 5 y 14 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 34. La humedad será del 95%.

El informe de los meteorólogos estima que, para la tarde de este martes, el cielo estará completamente despejado. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 19 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 11 grados, sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 7:09 y se esconderá a las 18:37.

