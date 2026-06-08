El arranque de la semana presentará condiciones frescas y una marcada inestabilidad en toda la Costa Atlántica. Quienes planeen actividades al aire libre deberán contemplar la probabilidad de lloviznas intermitentes. La intensa humedad, que rondará el 95%, junto a la constante presencia de nubosidad, dominarán el paisaje costero durante toda la jornada, exigiendo abrigo y paraguas a mano.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

Durante las primeras horas, la temperatura real se ubicará cerca de la mínima de 7°C, con un ambiente muy frío potenciado por la humedad regular del invierno marplatense. El viento se desplazará con dirección fija desde el sudeste, alcanzando velocidades estables de entre 13 y 22 kilómetros por hora, lo que generará una sensación térmica menor, especialmente en la zona del Puerto y la escollera.

Clima lunes 8 de junio

La cobertura nubosa será casi total sobre el partido de General Pueyrredon, extendiéndose hacia las localidades del interior como Batán y la zona de Sierra de los Padres. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo con 13°C, pero la probabilidad de precipitaciones se sostendrá en un rango de entre el 10% y el 40%, manteniendo el clima gris.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no rigen alertas extremas de Defensa Civil para el municipio, pero sí se emitirán advertencias por visibilidad reducida debido a bancos de niebla matinales. En los partidos vecinos de la Costa Atlántica, como Miramar, Mar Chiquita y Villa Gesell, se replicará este mismo patrón de nubosidad densa y lloviznas aisladas bajo la influencia del aire marino.

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Las autoridades locales recomiendan suma precaución al transitar por las rutas interbalnearias ante la combinación de calzadas húmedas y baja visibilidad. El mar presentará un oleaje moderado debido a la persistencia del viento sudeste, desaconsejando las actividades náuticas menores o la permanencia en sectores de playas abiertas durante los momentos de mayor intensidad de las ráfagas.

Pronóstico extendido

Las proyecciones meteorológicas anticiparán un cambio en las condiciones generales de cara a los próximos días. El viento rotará hacia el sector norte y noroeste, lo que estabilizará las marcas térmicas en torno a los 14°C de máxima y alejará la probabilidad de lluvias, abriendo una ventana ideal para el descanso de residentes y turistas.