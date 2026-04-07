La jornada de este martes en la principal ciudad balnearia resultará poco propicia para las actividades al aire libre debido al avance de un sistema de baja presión. La inestabilidad dominará la escena desde temprano, con precipitaciones que ganarán intensidad hacia la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional mantendrá la vigilancia constante sobre el sudeste bonaerense por la probabilidad de fenómenos que afectarán la visibilidad.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En el área del Puerto y el centro marplatense, la temperatura se ubicará en los 16°C durante las primeras horas, con una humedad superior al 80%. El cielo permanecerá cubierto y los vientos soplarán con fuerza desde el sector sudeste, alcanzando velocidades de entre 30 y 45 km/h. Estas ráfagas incrementarán el oleaje, por lo que la navegación y las actividades portuarias experimentarán restricciones preventivas.

Clima martes 7 de abril

Hacia el cordón de Sierra de los Padres y la localidad de Batán, las precipitaciones serán constantes y el terreno sentirá el impacto del agua acumulada. En estas zonas rurales, las ráfagas del sector sur se percibirán con mayor rigor, dificultando el tránsito por caminos vecinales. Defensa Civil recomienda asegurar objetos que puedan volarse y evitar circular por áreas arboladas ante el riesgo de caída de ramas.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional ratificará el alerta amarillo para todo el partido de General Pueyrredon y localidades vecinas como Miramar y Mar Chiquita. Se esperarán valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual. El fenómeno de sudestada afectará también a Villa Gesell y Pinamar, donde el viento del cuadrante este-sudeste complicará las condiciones del frente marítimo.

Por primera vez, se rastrean satelitalmente machos de tortuga laúd en el Mar Argentino

Las autoridades de Defensa Civil solicitan a los vecinos de la Costa Atlántica que retiren residuos de las bocas de tormenta para facilitar el drenaje. El viento será el gran protagonista del día, rotando levemente hacia la noche pero manteniendo una intensidad considerable. En las ciudades vecinas la nubosidad será total y no se vislumbrarán claros en el cielo hasta bien entrada la madrugada del miércoles.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

La perspectiva para los próximos días indicará una mejora paulatina en las condiciones generales de La Feliz. Si bien el miércoles todavía conservará algunos chaparrones residuales durante la mañana, la nubosidad disminuirá hacia la tarde. Para el fin de semana, los residentes y turistas disfrutarán de un cielo más despejado y un leve ascenso en las temperaturas máximas, que rondarán los 22°C bajo un sol otoñal.