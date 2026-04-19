Para este domingo 19 de abril, la ciudad de Mar del Plata presentará una jornada con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 14°C y una máxima de 22°C. El clima se tornará mayormente estable, ideal para quienes planean realizar actividades al aire libre durante el día, ya que no se prevén precipitaciones en el partido de General Pueyrredón para esta fecha.

Mar del Plata tendrá un domingo donde el sol alternará con nubosidad variable a lo largo de las horas. La ausencia de fenómenos meteorológicos adversos permitirá que tanto residentes como visitantes disfruten de una jornada amena, siempre con la recomendación de contar con un abrigo liviano para las primeras y últimas horas del día, momento en que el descenso térmico se notará con mayor claridad.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona del Puerto y la franja costera de La Feliz, el viento soplará con intensidad moderada, con velocidades que permitirán una jornada tranquila. La temperatura se mantendrá agradable, alcanzando valores cercanos a los 22°C durante el pico de la tarde. La humedad se presentará en niveles normales para la época, favoreciendo una sensación térmica confortable para los paseos junto al mar.

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Mar del Plata: desmantelamiento total con topadoras de la feria de la playa Bristol

Hacia la zona de Sierra de los Padres, el panorama será similar, aunque el aire fresco se sentirá con mayor énfasis debido a la elevación del terreno. El cielo lucirá parcialmente nublado, permitiendo que la radiación solar alcance la superficie de manera constante. Los vecinos de Batán y áreas aledañas disfrutarán de una jornada estable, sin alertas por ráfagas intensas o tormentas que perturben la normalidad.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

Sobre las localidades de la Costa Atlántica, como Miramar, Mar Chiquita y Villa Gesell, el Servicio Meteorológico Nacional no registra alertas vigentes para este domingo. La inestabilidad que afectó a la región durante los días previos se aleja definitivamente, dejando paso a condiciones de tiempo bueno. El cielo se mantendrá mayormente despejado a parcialmente nublado en todo el corredor turístico bonaerense.

Clima en Mar del Plata: mejora el tiempo con descenso de temperatura y vientos del sector sur

El estado del mar se presentará calmo, facilitando las tareas habituales de los pescadores y operadores turísticos en los puertos cercanos. La ausencia de alertas de Defensa Civil brinda tranquilidad a las autoridades locales, quienes prevén una jornada sin mayores complicaciones. La estabilidad dominará el horizonte, permitiendo que las actividades costeras se desarrollen con absoluta normalidad en cada una de las playas mencionadas.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

La perspectiva para el inicio de la semana indica una tendencia hacia el descenso de las temperaturas, con mínimas que comenzarán a ubicarse cerca de los 9°C a 12°C. El cielo presentará mayor cobertura nubosa a partir del lunes, aunque, por el momento, las probabilidades de lluvias se mantendrán bajas. Será un comienzo de semana fresco, ideal para planificar las actividades bajo las condiciones otoñales típicas.