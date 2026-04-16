En medio de un fuerte operativo se llevó a cabo el desmantelamiento de la feria "La Saladita" ubicada en la playa Bristol, en Mar del Plata. En el lugar funcionaron durante años alrededor de 200 puestos de venta que fueron desarmados y destruidos con topadoras.

El procedimiento se extendió durante toda la noche del miércoles tras un allanamiento judicial realizado previamente por "violación a la ley de marcas", para luego proceder al desalojo de los feriantes y al desmantelamiento del paseo de compras montado en la Rambla de la popular playa de la ciudad balnearia.

El operativo comenzó con la intervención de la Prefectura Naval Argentina, cuyos efectivos se acercaron al lugar en cumplimiento de la orden de allanamiento y secuestro de mercadería recibida por una presunta violación a la Ley de Marcas.

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Una vez en el lugar, los uniformados pasaron varias horas secuestrando mercadería que incumplía con las normas, embalando los productos y cargándolos en camiones con toda la mercadería incautada, mayormente ropa y calzado que imitaba marcas internacionales. Luego procedieron a labrar actas a los infractores.

Se utilizaron topadoras para desmantelar los puestos ubicados en la Rambla.

Los feriantes fueron desplazados del lugar al inicio del procedimiento y se impidió su ingreso al predio a través de un fuerte operativo de seguridad en medio de un clima de tensión, el cual aumentó cuando se acercaron feriantes de la Plaza Rocha a manifestar su apoyo a los vendedores y expresar su rechazo a la decisión de desmantelar los puestos.

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El desmantelamiento total del espacio de venta informal finalizó durante la madrugada de este jueves con el retiro de las estructuras y la limpieza del área, para dicha tarea se emplearon topadoras, camiones de la empresa municipal de servicios y trabajó personal de la Patrulla Municipal e Infantería.

Tras la intervención no quedó rastro del paseo de compras informal que se encontraba montado en el sector de la Rambla Bristol, en el que había más de 160 puestos activos y del que, según indicaron los propios vendedores, vivían alrededor de 200 familias.

Qué dijo Guillermo Montenegro tras el desmantelamiento de la feria de la Bristol

Tras el operativo, el senador provincial e intendente de licencia Guillermo Montenegro celebró el desmantelamiento del paseo de compras informal y destacó: "Están allanando la feria ilegal en la Rambla gracias a la denuncia penal que presentamos".

"Quiero felicitar a la Justicia por su accionar y, especialmente, a Prefectura y a todas las fuerzas que están poniendo el pecho. En Mar del Plata la ley se cumple. Se terminó el vale todo que perjudicó durante años a marplatenses y turistas", expresó a través de su cuenta de X, compartiendo fotos del operativo.

El procedimiento de allanamiento y desalojo estuvo a cargo de la Prefectura Naval Argentina.

Fue Montenegro quien presentó la denuncia que originó la investigación judicial que derivó en el allanamiento y desmantelamiento de las últimas horas. En su momento, el legislador señaló ante la Justicia federal que en "La Saladita" se cometían delitos de violación de la Ley de Marcas y evasión fiscal.

La causa quedó a cargo del juez federal Santiago Inchausti, quien ordenó el allanamiento y secuestro de la mercadería tras 15 meses de investigación, lo que luego derivó en el desmantelamiento total del espacio de venta. Acto seguido, los abogados de los feriantes denunciaron vulneraciones en el marco del operativo y los vendedores solicitaron la devolución de la mercadería, argumentando que la compraron de forma legal.

AS.