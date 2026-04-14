Dos delincuentes, uno de ellos con más de 50 antecedentes por distintos delitos y contravenciones, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tras una intensa persecución que se desató cuando robaron un auto en la zona de Palermo. El operativo se extendió a lo largo de varios kilómetros y finalmente fueron atrapados después de chocar, tras perder el control del vehículo.

El robo se produjo en el cruce de las calles Ángel Carranza y Nicaragua, cuando un hombre de 63 años estaba intentando subirse a su auto, un Suzuki Fun negro, y fue abordado por los ladrones, que estaban armados. La víctima dio aviso al número de emergencias 911, al que respondieron los integrantes de la Comisaría Vecinal 14 B de la fuerza de seguridad porteña.

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A partir de la denuncia, se desplegó un operativo para dar con los responsables. La alerta fue comunicada rápidamente y se activó el sistema de monitoreo urbano para intentar localizar el auto robado.

Horas más tarde, las cámaras detectaron el paso del vehículo por la avenida Cantilo en dirección a la avenida General Paz. Con esa información, personal de la División Anillo Digital inició un seguimiento en tiempo real.

El auto fue finalmente localizado a la altura de Balbín, sobre la General Paz, donde comenzó una persecución en dirección al Riachuelo. Los sospechosos intentaron escapar a alta velocidad mientras eran seguidos por los patrulleros.

Luego, los delincuentes ingresaron al barrio de Villa Urquiza y perdieron el control del auto, que terminó chocando contra otros dos vehículos que estaban estacionados en la intersección de Constituyentes e Iberá. En este sitio, los agentes lograron reducir y detener a los hombres cuando intentaron darse a la fuga.

Cuando los revisaron, los efectivos detectaron un cuchillo y un arma, que en realidad se trataba de una réplica de una pistola. Los elementos, utilizados para cometer el asalto, habían quedado dentro del rodado.

Tras realizarse la averiguación acerca de la identidad de los detenidos, se informó que uno de ellos, de 53 años, tenía 48 contravenciones como “trapito” y cuidacoches en las comunas 13 y 14. Además, acumulaba causas por robo, lesiones, infracciones y delitos vinculados al narcotráfico, mientras que ya había cumplido una condena por un hecho que sucedió en 2016.

El otro sospechoso también fue puesto a disposición de la Justicia, junto con las armas incautadas. El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53, a cargo de la jueza Érica María Uhrlandt, con intervención de la Secretaría 66.

Cómo funciona el Anillo Digital

El sistema conocido como "Anillo Digital" es una red de pórticos y cámaras de vigilancia que detectan patentes con algún impedimento o pedido de captura. Forma parte del Plan Integral de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y su cobertura abarca todos los accesos a la Capital Federal.

Con 814 pórticos lectores distribuidos en 78 accesos y diversas vías neurálgicas, el sistema detecta en tiempo real más de 3 millones de dominios vehiculares por día. Según datos oficiales, el sistema permitió reducir el delito automotor en un 40% y ha permitido la aprehensión y secuestro de cientos de vehículos con algún tipo de impedimento para circular.

El sistema de detección es simple: cuando la patente de un vehículo con pedido de captura o secuestro es identificada por uno de los lectores, se activa una alarma en uno de los dos centros de monitoreo correspondientes: uno de ellos es el Centro Sur/La Noria y el otro es el Centro Norte/Balbín, quienes coordinan las acciones necesarias para los operativos.

FP/ff