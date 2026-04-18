El sábado 18 de abril se presentará como una jornada ideal para disfrutar de la ciudad. Tras la salida de los sistemas de baja presión, el cielo de "La Feliz" lucirá mayormente despejado, permitiendo que las actividades al aire libre sean las grandes protagonistas del día. La estabilidad atmosférica marcará el pulso en todo el Partido de General Pueyrredón.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona del Puerto y el centro marplatense, la temperatura se ubicará en torno a los 21°C durante la tarde. Los vientos soplarán desde el sector sur con velocidades moderadas, rotando levemente hacia el sudeste, lo que mantendrá el ambiente fresco pero agradable. No se registrarán ráfagas de consideración que compliquen la navegación o la permanencia en las playas céntricas.

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Hacia el interior, en Sierra de los Padres y Batán, el termómetro mostrará marcas similares, aunque con una amplitud térmica un poco más marcada. El cielo permanecerá con escasa nubosidad y la visibilidad será óptima en los puntos más altos de las sierras. La influencia del aire marino será menor en estas áreas, favoreciendo una tarde soleada y muy apacible para el descanso.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

Defensa Civil y el Servicio Meteorológico Nacional no mantendrán alertas vigentes para este sábado en la región. En ciudades vecinas como Miramar y Mar Chiquita, las condiciones serán idénticas a las de Mar del Plata, con vientos calmos y ausencia total de precipitaciones. La mejora en el tiempo permitirá la normalización de las actividades tras las lluvias registradas en los días previos.

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En localidades como Villa Gesell y Pinamar, el sol también será el gran protagonista del sábado. El mar presentará un oleaje leve, acorde a los vientos suaves del sector sur que predominarán durante toda la franja costera. Será un día de transición perfecta hacia un domingo que también promete buenas condiciones generales en toda la zona del sudeste bonaerense.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El domingo 19 mantendrá la tendencia de buen tiempo, aunque con un leve descenso en la temperatura máxima, que rondará los 20°C. El viento rotará hacia el sector noreste, aportando algo más de humedad hacia el cierre del día. Los turistas que planifiquen su estadía disfrutarán de un cierre de fin de semana con nubosidad variable pero sin riesgos de tormentas.