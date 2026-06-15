El último día del fin de semana largo presentará condiciones de marcada estabilidad en Mar del Plata, aunque el ambiente invernal se consolidará con fuerza en toda la región costera. La jornada resultará propicia para caminatas breves y abrigadas o paseos gastronómicos, ya que las probabilidades de lluvias se mantendrán nulas, permitiendo el desarrollo de actividades techadas y paseos vehiculares frente al mar.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La mañana comenzará con un ambiente riguroso y helado en todo el partido de General Pueyrredon. En la zona del Puerto, los termómetros registrarán valores mínimos cercanos a los 3°C, mientras que el cielo lucirá mayormente cubierto durante gran parte de la jornada, impidiendo que el sol caliente la superficie.

Clima lunes 15 de junio

Hacia la tarde, el viento soplará con regularidad desde el sector oeste con velocidades de entre 19 y 33 kilómetros por hora. Esta rotación del viento aumentará la sensación de frío en áreas abiertas como Sierra de los Padres y Batán, donde la máxima trepará apenas hasta los 13°C antes del anochecer.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los reportes de Defensa Civil no muestran advertencias vigentes por fenómenos extremos en la Costa Atlántica para este lunes. Ciudades vecinas como Miramar y Mar Chiquita experimentarán un escenario idéntico, caracterizado por una densa capa de nubes y una masa de aire polar instalada en la franja marítima.

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Más hacia el norte, en Villa Gesell y Pinamar, las ráfagas costeras se sostendrán moderadas. Los sectores portuarios y pesqueros operarán con normalidad, aunque las autoridades recomendarán precaución ante el incremento del oleaje previsto para las últimas horas de la tarde debido a la persistencia de los vientos del cuadrante oeste-noroeste.

Pronóstico extendido

La perspectiva meteorológica anticipará un cambio de escenario de cara al próximo fin de semana, un dato clave para los prestadores turísticos. El cielo se presentará cubierto con un paulatino ascenso térmico hacia el sábado, mientras que el domingo llegarán ligeras precipitaciones que forzarán a residentes y visitantes a resguardarse de la inestabilidad climática.