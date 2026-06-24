El invierno se hará sentir con fuerza en toda la región costera, donde la inestabilidad y el frío extremo dominarán la escena desde las primeras horas. Quienes tengan pensado realizar actividades al aire libre deberán contemplar que el cielo cubierto y las bajas sensaciones térmicas alterarán los planes, obligando a mantener los abrigos a mano durante todo el día.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

Los termómetros registrarán una temperatura actual de 7°C, con una sensación térmica que descenderá hasta los 3°C debido al efecto del viento. La humedad se posicionará en un 85% en las inmediaciones del Puerto y las playas céntricas, mientras que el cielo se mantendrá completamente despejado durante las primeras horas de la madrugada antes del aumento de la nubosidad.

Clima miércoles 24 de junio

El viento soplará de forma constante desde el sector oeste con una velocidad estimada de 12 mph. Esta masa de aire frío afectará de manera directa a los barrios de General Pueyrredon, alcanzando también a Batán y a la zona serrana de Sierra de los Padres, donde las heladas matutinas se presentarán con mayor intensidad por la geografía propia del lugar.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), existirá una probabilidad de precipitaciones aisladas de entre el 10% y el 40% hacia la tarde y la noche. Ante este escenario invernal, los equipos de Defensa Civil sugerirán extremar los cuidados respecto a la calefacción hogareña para evitar accidentes con monóxido de carbono y recomiendan suma precaución al transitar por las rutas costeras.

Ciclogénesis en Buenos Aires: lluvias, ráfagas intensas y una nueva irrupción de aire polar marcarán el cierre de junio

En localidades vecinas de la Costa Atlántica como Miramar, Mar Chiquita y Villa Gesell, se replicarán condiciones similares de inestabilidad con térmicas muy bajas. El ingreso de aire polar desde el sudoeste asegurará que el ambiente gélido abarque a toda la región, consolidando un frente frío homogéneo que persistirá a lo largo de las próximas horas sin reportes de alertas meteorológicas severas vigentes.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

Las perspectivas meteorológicas para los próximos días anticipan la continuidad del tiempo estable pero rigurosamente frío en La Feliz. Los turistas y residentes vivirán jornadas con nubosidad variable y registros térmicos mínimos que se ubicarán cerca de los niveles actuales, manteniendo las características típicas del invierno de la provincia de Buenos Aires para el descanso del fin de semana.