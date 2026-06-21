El domingo registrará una temperatura mínima de 3°C y una máxima que alcanzará los 12°C. El viento soplará desde el noroeste con ráfagas moderadas, mientras que el cielo se mantendrá limpio.

El solsticio de invierno llegará a la Costa Atlántica acompañado por un marcado enfriamiento ambiental, aunque las condiciones generales resultarán sumamente estables en toda la región. Quienes decidan realizar actividades al aire libre contarán con la ventaja de un cielo completamente despejado, pero la baja sensación térmica exigirá el uso de abrigo pesado durante la totalidad de la jornada dominical.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La mañana comenzará con un ambiente sumamente frío en los alrededores del Puerto y el sector costero, donde las temperaturas se ubicarán en valores muy cercanos a la mínima de 3°C. El viento dominante del sector noroeste soplará con intensidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, aportando una corriente fresca permanente que dominará toda la franja litoral de General Pueyrredón.

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Alerta amarilla por frío extremo: Cómo se desarrollará el clima durante las próximas semanas de junio

Hacia la tarde, el sol brindará un leve alivio en zonas más mediterráneas como Batán y Sierra de los Padres, permitiendo que el termómetro ascienda de forma paulatina hasta establecerse en los 12°C de máxima previstos por el Servicio Meteorológico Nacional. La nubosidad será prácticamente nula en todo el territorio del partido, garantizando un índice ultravioleta bajo y una visibilidad óptima en las rutas de acceso terrestre.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

La estabilidad atmosférica será la norma en las localidades costeras de la zona. Defensa Civil de General Pueyrredón no emitirá ningún tipo de alerta para este domingo, confirmando que las ráfagas no representarán un peligro para la navegación ni para la infraestructura urbana. Situación similar se replicará en Miramar y Mar Chiquita, donde el frío dominará el panorama, pero con absoluta calma meteorológica.

Índice UV bajo en Argentina: un respiro invernal ideal para la salud sin riesgos extremos

Hacia el norte de la Costa Atlántica, ciudades como Villa Gesell también disfrutarán de un cielo limpio de nubes. Los registros de humedad se mantendrán moderados y la probabilidad de precipitaciones permanecerá en cero por ciento a lo largo de todo el día. Los vientos terrestres evitarán el desarrollo de marejadas, facilitando un oleaje regular y tranquilo en los balnearios de la provincia de Buenos Aires.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

Las condiciones de buen tiempo se mantendrán durante el cierre del fin de semana largo, consolidando un lunes con características similares en La Feliz. Los turistas y residentes planificarán sus jornadas de descanso sabiendo que las temperaturas continuarán en rangos invernales, pero la ausencia definitiva de lluvias asegurará un retorno ordenado en las rutas principales de la región costera.