El miércoles presentará un escenario de transición para los marplatenses y turistas. Si bien la nubosidad será protagonista durante gran parte del día, la inestabilidad más severa quedará atrás. Será una jornada para circular con abrigo y precaución en la zona costera, ya que el viento del sector sur mantendrá una presencia constante, influyendo directamente en la sensación térmica y en el estado del mar.
El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto
En la zona del Puerto y el casco urbano de Mar del Plata, la temperatura mínima se ubicará en los 14°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 17°C. Los vientos soplarán predominantemente del sur, con velocidades estimadas entre los 20 y 30 km/h, aunque las ráfagas podrán superar los 40 km/h en áreas abiertas. El cielo permanecerá mayormente cubierto, con mejoras temporarias hacia el final de la tarde.
Hacia el interior del partido de General Pueyrredon, en sectores como Sierra de los Padres y Batán, el termómetro marcará valores levemente inferiores debido a la altitud y la distancia del mar. En estas zonas, la nubosidad será variable y no se descartarán algunas lloviznas aisladas durante la mañana, aunque la tendencia indicará una estabilización de las condiciones meteorológicas conforme avance el reloj hacia la noche.
Alertas y clima en la Costa Atlántica
De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no regirán alertas vigentes por tormentas fuertes para este miércoles, pero Defensa Civil mantendrá el monitoreo por el estado del mar y los vientos en la Costa Atlántica. En localidades vecinas como Mar Chiquita y Miramar, el panorama será similar al marplatense: un ambiente fresco, húmedo y con un oleaje importante que afectará las zonas de escolleras.
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En ciudades como Villa Gesell y Pinamar, la nubosidad será persistente y el viento sur continuará inyectando aire frío desde el océano. La visibilidad podrá verse reducida en las primeras horas del día debido a bancos de niebla y neblina, por lo que se recomendará extrema precaución al conducir por la Ruta 11. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, situándose entre un 10% y un 40%.
Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?
El jueves y viernes mostrarán una recuperación paulatina de la temperatura, con cielos más despejados y vientos que rotarán al sector norte. Para el próximo fin de semana, residentes y turistas disfrutarán de condiciones mucho más agradables en La Feliz, con máximas que superarán los 21°C. Será un período ideal para actividades al aire libre antes de un posible aumento de la nubosidad hacia el domingo.