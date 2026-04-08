El miércoles presentará un escenario de transición para los marplatenses y turistas. Si bien la nubosidad será protagonista durante gran parte del día, la inestabilidad más severa quedará atrás. Será una jornada para circular con abrigo y precaución en la zona costera, ya que el viento del sector sur mantendrá una presencia constante, influyendo directamente en la sensación térmica y en el estado del mar.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona del Puerto y el casco urbano de Mar del Plata, la temperatura mínima se ubicará en los 14°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 17°C. Los vientos soplarán predominantemente del sur, con velocidades estimadas entre los 20 y 30 km/h, aunque las ráfagas podrán superar los 40 km/h en áreas abiertas. El cielo permanecerá mayormente cubierto, con mejoras temporarias hacia el final de la tarde.

Clima miércoles 8 de abril

Hacia el interior del partido de General Pueyrredon, en sectores como Sierra de los Padres y Batán, el termómetro marcará valores levemente inferiores debido a la altitud y la distancia del mar. En estas zonas, la nubosidad será variable y no se descartarán algunas lloviznas aisladas durante la mañana, aunque la tendencia indicará una estabilización de las condiciones meteorológicas conforme avance el reloj hacia la noche.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no regirán alertas vigentes por tormentas fuertes para este miércoles, pero Defensa Civil mantendrá el monitoreo por el estado del mar y los vientos en la Costa Atlántica. En localidades vecinas como Mar Chiquita y Miramar, el panorama será similar al marplatense: un ambiente fresco, húmedo y con un oleaje importante que afectará las zonas de escolleras.

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En ciudades como Villa Gesell y Pinamar, la nubosidad será persistente y el viento sur continuará inyectando aire frío desde el océano. La visibilidad podrá verse reducida en las primeras horas del día debido a bancos de niebla y neblina, por lo que se recomendará extrema precaución al conducir por la Ruta 11. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, situándose entre un 10% y un 40%.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El jueves y viernes mostrarán una recuperación paulatina de la temperatura, con cielos más despejados y vientos que rotarán al sector norte. Para el próximo fin de semana, residentes y turistas disfrutarán de condiciones mucho más agradables en La Feliz, con máximas que superarán los 21°C. Será un período ideal para actividades al aire libre antes de un posible aumento de la nubosidad hacia el domingo.