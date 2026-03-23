La semana comenzó con una atmósfera cargada de humedad en La Feliz. Durante las primeras horas, el cielo se mantuvo parcialmente nublado, pero la entrada de un frente de inestabilidad provocará lloviznas aisladas hacia el mediodía y la tarde. Para quienes planearon actividades al aire libre en General Pueyrredon, será necesario tener a mano un abrigo y paraguas, ya que el ambiente refrescará notablemente.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La temperatura actual en el área urbana de Mar del Plata ronda los 14°C, con una humedad que supera el 75%. En la zona del Puerto, el viento sopló inicialmente desde el noroeste a 14 km/h, pero rotará al sudoeste alcanzando los 23 km/h durante la tarde. Esta rotación traerá una masa de aire más fría que se sentirá con mayor intensidad en las zonas descampadas y en los barrios del sur.

Clima lunes 23 de marzo

En Sierra de los Padres y Batán, la nubosidad será variable con una probabilidad de precipitaciones que alcanzará el 70% en las horas vespertinas. Las ráfagas en las zonas serranas podrían ser algo más intensas que en el casco urbano, dificultando las tareas rurales. El estado del mar presentará una marejada leve producto del cambio en la dirección de los vientos hacia el cuadrante sur.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

Defensa Civil de General Pueyrredon no emitió alertas de gravedad para hoy, aunque recomendó circular con precaución ante la posible reducción de visibilidad por neblinas y lloviznas. En ciudades vecinas como Miramar, el panorama será similar, con una máxima que apenas llegará a los 17°C y vientos que podrían alcanzar ráfagas de 45 km/h, lo que generará condiciones de clima destemplado en toda la Costa Atlántica.

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Hacia el norte, en Mar Chiquita y Villa Gesell, la inestabilidad también dijo presente desde temprano. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que la mejora definitiva en las condiciones generales llegará recién en las últimas horas de la noche. Por el momento, no se prevén tormentas eléctricas como las que azotaron la región durante el reciente episodio de ciclogénesis que causó daños en diversos barrios.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico anticipa una recuperación paulatina de la temperatura. El martes 24 de marzo, el sol volverá a ser protagonista con una máxima de 23°C y cielo despejado, ideal para disfrutar de la playa. Hacia el fin de la semana, la tendencia indica un ascenso térmico con máximas que rondarán los 25°C, garantizando excelentes condiciones para los turistas que visiten La Feliz.