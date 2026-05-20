El invierno anticipado se hace sentir con fuerza este miércoles en Rosario y el Gran Rosario. Las primeras horas de la jornada presentarán severas complicaciones en el tránsito debido a densos bancos de niebla, un fenómeno que obligará a extremar las precauciones en las autopistas. El cielo permanecerá mayormente cubierto, manteniendo un ambiente frío y húmedo durante todo el día.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La mañana comenzará con un termómetro que marcará apenas 9°C, aunque la persistente humedad, cercana al 95%, provocará una sensación térmica aún más baja. En las localidades de Funes y Roldán el enfriamiento será más notorio debido a la menor densidad urbana. El viento soplará desde el sector este, aportando aire húmedo directamente desde la zona de islas y el Río Paraná.

Clima miércoles 20 de mayo

Hacia la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 16°C bajo un cielo gris que ofrecerá muy poco alivio solar. En todo el Cordón Industrial las condiciones de inestabilidad se mantendrán elevadas, aunque la probabilidad de lluvias francas resultará escasa, limitándose a lloviznas aisladas. La cercanía al río acentuará la percepción de destemplanza en toda la costanera rosarina.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de alerta violeta por reducción significativa de la visibilidad debido a neblinas, que afectará directamente a San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución. Los conductores encontrarán visibilidad menor a los 100 metros durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, situación que demandará máxima cautela en las rutas de la región.

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Las condiciones de cielo cubierto y frío moderado dominarán todo el sur provincial sin grandes variaciones térmicas. La presión atmosférica se mantendrá alta, garantizando que el frente húmedo permanezca estacionario sobre la zona. Hacia la noche, el enfriamiento se acentuará nuevamente, repitiendo el escenario de visibilidad reducida y ambiente muy húmedo en los departamentos San Lorenzo y Constitución.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Los días siguientes traerán una rotación del viento hacia el sector sur, lo que provocará un marcado descenso de las temperaturas mínimas para el resto de la semana. El cielo comenzará a despejarse gradualmente desde el jueves, permitiendo que el sol mitigue el frío vespertino, aunque las mañanas registrarán heladas suburbanas aisladas en los alrededores del Monumento a la Bandera.