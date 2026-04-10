El viernes 10 de abril traerá un respiro meteorológico a Rosario y todo el Gran Rosario, con un cielo que lucirá mayormente despejado. Las condiciones favorecerán el desarrollo de las actividades urbanas y el tránsito en las rutas hacia el Cordón Industrial, ya que no habrá precipitaciones a la vista. El sol será el gran protagonista, permitiendo un ascenso térmico gradual y muy agradable.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

Durante las primeras horas, la temperatura se ubicará cerca de los 11°C, con una humedad promedio del 93% que se sentirá con fuerza en la zona de islas y la costa del Río Paraná. Esta combinación podrá generar bancos de niebla matinales, por lo que será vital circular con precaución en la Autopista Rosario-Santa Fe. Con el correr del reloj, el viento rotará levemente desde el sector este/noreste, empujando el termómetro hasta los 23°C.

Clima viernes 10 de abril

En localidades como Funes y Roldán, el ambiente se mantendrá fresco al amanecer, pero la radiación solar limpiará rápidamente cualquier nubosidad remanente. La ausencia de lluvias permitirá que la sensación térmica se mantenga en sintonía con los valores reales, brindando una tarde ideal para disfrutar de los espacios públicos cercanos al Monumento a la Bandera o los parques de la ribera.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

Para el sur provincial, incluyendo ciudades como San Lorenzo, Villa Constitución y Casilda, el Servicio Meteorológico Nacional no prevé alertas vigentes por fenómenos severos. La atmósfera presentará una marcada estabilidad tras el paso de los frentes húmedos de días anteriores, consolidando un viernes de calma climática en toda la región.

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Hacia el atardecer, el viento del noreste incrementará levemente su intensidad, refrescando el ambiente en las zonas rurales del departamento Constitución. No se esperan ráfagas molestas ni cambios bruscos de presión, lo que garantizará una noche de viernes con cielo diáfano y temperaturas que rondarán los 17°C al momento del cierre de la jornada laboral y recreativa.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La estabilidad continuará firme durante el sábado, aunque la nubosidad aumentará paulatinamente hacia la tarde. El domingo, el ingreso de aire más cálido desde el norte elevará las marcas térmicas, pero el viento del río mantendrá el alivio característico de la temporada otoñal. La semana próxima iniciará con valores cercanos a los 28°C, consolidando un veranito de San Juan anticipado para los rosarinos.