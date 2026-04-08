El Miércoles 8 de Abril traerá condiciones de estabilidad atmosférica a toda la región del Gran Rosario, permitiendo un desarrollo normal de las actividades escolares y laborales. La influencia de un sistema de alta presión garantizará que el sol sea el protagonista tras el retiro de la inestabilidad, favoreciendo un ambiente sumamente agradable para quienes transiten la zona del Monumento a la Bandera.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

Durante la mañana, la ciudad registrará una temperatura fresca que rondará los 13°C, pero el suave ascenso térmico llevará el termómetro hasta los 21°C en horas de la tarde. La humedad, un factor siempre presente en nuestra región, se mantendrá elevada en las primeras horas, alcanzando el 88%, aunque descenderá paulatinamente hacia el mediodía. En la zona de la costa, el Río Paraná aportará una brisa suave desde el sector sur que hará sentir el ambiente un poco más fresco que en el núcleo urbano.

Clima miércoles 8 de abril

En las localidades de Funes y Roldán, el cielo se mantendrá mayormente despejado, sin probabilidad de precipitaciones. Los vientos soplarán de manera leve desde el suroeste a unos 15 km/h, rotando hacia el sur hacia el final del día. En el Cordón Industrial, la visibilidad será óptima, lo que facilitará el flujo logístico y vehicular en una jornada marcada por la calma meteorológica y la ausencia de nubosidad significativa.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

Para el sur santafesino, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé alertas vigentes, garantizando una situación de tranquilidad en ciudades como Villa Constitución y San Lorenzo. No obstante, los conductores que circulen por las rutas hacia el sur deberán prestar atención a posibles bancos de neblina aislados en zonas rurales durante la madrugada, fenómeno que se disipará rápidamente con la salida del sol.

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En localidades como Casilda, el comportamiento térmico será similar al de la cabecera departamental, con una amplitud térmica que invitará a usar abrigo liviano en las primeras horas. La presión atmosférica se mantendrá estable, asegurando que las condiciones de buen tiempo se extiendan a lo largo de todo el territorio regional, sin riesgos de tormentas ni ráfagas de viento que puedan afectar la zona de islas.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el resto de la semana indica que la estabilidad continuará firme sobre la ciudad. El jueves 9 de abril mostrará un suave ascenso de la temperatura mínima, situándose en los 16°C, mientras que el viento del este/sureste mantendrá el aire fresco. El viernes, la presencia de neblinas matinales será más probable, pero el sol volverá a dominar la tarde rosarina con una máxima que rondará los 24°C.