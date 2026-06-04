El ingreso de una masa de aire templado desde el sector norte modificará las condiciones en Rosario y el Gran Rosario. El cielo permanecerá mayormente nublado, pero el ambiente se mantendrá sumamente agradable y alejado de los fríos polares. Sin embargo, la combinación de alta humedad y poco viento propiciará la formación de bancos de niebla espesos.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

Las primeras horas registrarán una temperatura mínima de 13 grados, con un manto de nubes que cubrirá el Monumento a la Bandera. La humedad se ubicará en valores muy altos, cercanos al 90%, por lo que la visibilidad resultará reducida. Hacia la tarde, el termómetro ascenderá de forma sostenida hasta alcanzar una máxima de 25 grados en las localidades de Funes y Roldán.

Clima jueves 4 de junio

En la zona de islas y sobre la costa del Río Paraná, el viento soplará de manera leve desde el cuadrante noreste. Las ráfagas apenas superarán los 10 kilómetros por hora, lo que impedirá que se disipe la nubosidad de forma completa. No se registrarán probabilidades de lluvias durante todo el jueves en el Cordón Industrial, configurando un escenario ideal para actividades al aire libre vespertinas.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitirá alertas por tormentas fuertes para el sur santafesino, aunque sí vigilará la persistencia de las neblinas. En ciudades vecinas como San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución, el panorama meteorológico copiará al de la cabecera departamental, con registros térmicos marcadamente superiores a las medias habituales para esta época del año.

Una densa nube de polvo del Sahara avanza sobre el Atlántico e impacta en el Caribe

La escasez de viento norte fuerte generará condiciones de estabilidad absoluta en toda la región. Los conductores que transiten por las autopistas hacia Buenos Aires y Santa Fe deberán extremar las precauciones debido a la presencia de bruma. El cielo plomizo dominará el paisaje rural, pero el ambiente templado mitigará la sensación de frío invernal por completo.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para el resto de la semana anticipará un desmejoramiento notable en las condiciones generales. El viernes regresará la inestabilidad con un 70% de probabilidades de lluvias aisladas, mientras que el fin de semana consolidará el ingreso de un frente frío que reinstalará las bajas temperaturas invernales en toda la cuenca del Paraná.