Una masa de aire frío de origen polar consolidará su presencia en todo el sur santafesino durante las próximas horas. El día presentará condiciones de alta estabilidad atmosférica en Rosario, con un sol pleno que mitigará parcialmente el impacto de las bajas temperaturas. Los vecinos necesitarán abrigo grueso para afrontar una mañana que rozará los valores de heladas aisladas.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

El amanecer llega con un ambiente riguroso en los termómetros, marcando apenas 3°C en las áreas urbanas y valores menores en las zonas rurales periféricas. La humedad ambiente se posicionará cerca del 40%, un factor que incrementará la sensación de sequedad y frío seco en la piel. No existen probabilidades de precipitaciones a lo largo de toda la jornada en el Gran Rosario.

Clima lunes 15 de junio

Cerca del mediodía, el viento soplará desde el cuadrante sur a velocidades moderadas de entre 10 y 21 kilómetros por hora. Esta brisa constante generará que la sensación térmica se ubique un par de grados por debajo de la temperatura real, especialmente en la costanera y la zona de islas del Río Paraná. Por la tarde, el termómetro trepará hasta su tope previsto de 13°C, ofreciendo un ambiente templado bajo el sol directo en torno al Monumento a la Bandera.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas por tormentas ni lluvias para esta región, confirmando un escenario de absoluta calma climática. En localidades vecinas como San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución, el panorama replicará fielmente las condiciones de la cabecera departamental, con cielos celestes y ausencia total de bancos de niebla densa en las rutas.

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Durante el crepúsculo y la noche, el enfriamiento radiativo se acelerará de manera notable en todo el sur provincial. Los habitantes de Roldán y Funes percibirán una caída abrupta de la temperatura apenas se oculte el sol, por lo que el uso de sistemas de calefacción hogareña resultará indispensable para contrarrestar el frío nocturno.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Las proyecciones oficiales indican que el martes el viento rotará hacia el sector norte, lo cual impulsará un leve y paulatino ascenso de las marcas térmicas, situando la máxima en los 17°C. Hacia la mitad de la semana laboral, la nubosidad aumentará de forma gradual, preparando el terreno para una desmejora generalizada que llegará recién durante la tarde del jueves, con algunas lluvias aisladas.