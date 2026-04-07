La ciudad de Rosario y las localidades del Gran Rosario transitarán un martes marcado por la transición hacia condiciones mucho más estables. Luego de la fuerte inestabilidad de los días previos, el ingreso de una masa de aire seco desde el cuadrante sudoeste barrerá la nubosidad y traerá un respiro necesario. El ritmo urbano recuperará normalidad con el cese definitivo de las precipitaciones.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En estos momentos, Rosario registra una humedad que todavía se siente en el ambiente, pero que descenderá drásticamente con el correr de las horas. La temperatura mínima se ubicará en los 13°C, mientras que por la tarde el termómetro escalará hasta los 23°C bajo un sol que ganará protagonismo. Las probabilidades de lluvia serán nulas durante el resto del día en toda la región.

Clima martes 7 de abil

En la zona de la costa del Paraná, la brisa del sudoeste se percibirá con mayor intensidad, refrescando el área del Monumento a la Bandera y los balnearios de la zona norte. En Funes y Roldán, la visibilidad será óptima, lo que facilitará el tránsito por la Autopista Rosario-Córdoba. El cielo pasará de mayormente nublado a parcial despejado antes del mediodía.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no mantendrá alertas vigentes para este martes en el sur provincial, aunque se esperan ráfagas de viento del sudoeste que alcanzarán los 50 km/h. Localidades como San Lorenzo y el Cordón Industrial verán una mejora notable en la calidad del aire. En Villa Constitución y Casilda, las condiciones seguirán la misma tendencia de buen tiempo.

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La zona de islas frente a Rosario mostrará un panorama despejado hacia la tarde, ideal para las actividades náuticas, aunque con un río que sentirá el impacto del viento sur. Los bancos de niebla, típicos de esta época, no representarán un riesgo significativo hoy gracias a la rotación de los vientos que secará las capas bajas de la atmósfera de forma eficiente.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La estabilidad se consolidará durante el miércoles y el jueves, con mañanas frescas y tardes templadas que no superarán los 25°C. El viento rotará levemente al este, manteniendo la baja probabilidad de lluvias. Recién hacia el fin de semana el viento del río podría aportar algo más de nubosidad, pero sin riesgo de tormentas fuertes para la región.