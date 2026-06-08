El ingreso de una masa de aire polar transformará la jornada de este lunes en una de las más frías del año en Rosario y el Gran Rosario. El cielo despejado facilitará el enfriamiento nocturno, obligando a los rosarinos a salir con abrigo grueso desde temprano. Las condiciones generales se mantendrán estables, ideal para las actividades urbanas si se tolera la baja temperatura.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La mañana comenzará con apenas 3°C de temperatura real, pero la alta humedad, que rozará el 90%, provocará una sensación térmica aún menor, rozando el punto de congelación. En las zonas costeras y cerca del Monumento a la Bandera, el viento proveniente del Río Paraná incrementará notablemente el ambiente gélido durante las primeras horas del día.

Clima lunes 8 de junio

Hacia la tarde, el sol brillará con fuerza en Funes y Roldán, impulsando la máxima hasta unos moderados 14°C. No habrá probabilidad de lluvias en todo el Cordón Industrial, consolidando un panorama seco pero muy fresco. La zona de islas lucirá despejada, ofreciendo una postal nítida debido a la ausencia total de bancos de niebla.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió alertas por tormentas para el sur provincial, aunque publicó advertencias por bajas temperaturas para los departamentos San Lorenzo y Constitución. En localidades como Casilda y Villa Constitución, el riesgo de heladas matinales será elevado, especialmente en las áreas rurales y descampadas donde el termómetro tocará valores cercanos a los 0°C.

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El viento soplará leve del sector este, rotando al noreste hacia la noche, lo que impedirá que la temperatura caiga de forma tan abrupta en el inicio del martes. Los accesos viales que conectan a San Lorenzo con la capital entrerriana presentarán condiciones de transitabilidad seguras y con visibilidad perfecta para los transportistas de la región.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Los días siguientes mantendrán la tónica invernal en toda la región, con mañanas frías y tardes apenas templadas. El viento rotará temporalmente al cuadrante norte, lo que provocará un leve y paulatino ascenso de las marcas máximas hacia mediados de semana. Sin embargo, el ambiente húmedo característico de nuestra zona de islas persistirá, asegurando jornadas con alta nubosidad hacia el próximo fin de semana.