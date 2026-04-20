Rosario y su Gran Rosario amanecen este lunes bajo un manto de nubes, configurando un inicio de semana que exigirá atención a los ciudadanos. El clima inestable, caracterizado por una humedad elevada y la posibilidad de lluvias aisladas, influirá en el ritmo habitual de la ciudad y el área metropolitana, por lo que se recomienda tomar precauciones ante eventuales cambios repentinos en las condiciones del tiempo.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En Rosario y sus alrededores, como Funes, la temperatura actual se mantiene templada, aunque la sensación térmica estará sujeta a la influencia de una humedad que persiste. Los vientos soplarán con intensidad leve a moderada, predominando principalmente del sector este, lo que mantendrá las condiciones algo inestables durante el transcurso de la mañana y la tarde.

Clima lunes 20 de abril

Hacia la zona de la costa del Río Paraná y las inmediaciones del Monumento a la Bandera, la brisa del río acentuará la sensación de frescura otoñal. La probabilidad de lluvias se mantendrá baja, pero presente, por lo que se sugiere tener a mano un paraguas en la zona del Cordón Industrial o para actividades al aire libre cerca del cauce.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

En localidades estratégicas del sur santafesino como San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución, el panorama meteorológico para este lunes será similar. La nubosidad será la protagonista de la jornada, con una tendencia general a la inestabilidad que afectará a toda la región. El Servicio Meteorológico Nacional monitorea de cerca la evolución del sistema, sin alertas de severidad extrema vigentes hasta el momento.

No obstante, los habitantes de estas zonas deberán estar atentos a los reportes que se actualizarán con el correr de las horas, ya que la combinación de humedad y viento podrá generar precipitaciones de variada intensidad de forma local. Se recomienda evitar actividades que impliquen riesgos innecesarios y seguir las indicaciones de las autoridades locales ante cualquier cambio brusco.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el resto de la semana, las condiciones tenderán a estabilizarse levemente a partir del martes, con temperaturas que presentarán un suave descenso en las máximas. El viento rotará hacia el sur y suroeste, lo que traerá un aire más fresco y seco desde el río, despejando progresivamente el cielo y permitiendo que el tiempo mejore conforme avancen los próximos días.