Este domingo 1 de febrero se presenta con condiciones climáticas estables en el centro del país, destacándose un cielo mayormente despejado en la región metropolitana. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN mantiene avisos de alerta para el noroeste por posibles fenómenos severos. Las temperaturas continuarán en ascenso gradual en diversas provincias, configurando un escenario de verano típico con variaciones regionales marcadas por la inestabilidad en zonas cordilleranas.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 1 de febrero

Para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, se prevé una jornada con cielo algo a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. Según datos oficiales, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 1 de febrero, la temperatura rondará entre 22 °C y 31 °C. El viento soplará desde el sector este, aportando una cuota de humedad.

Calor intenso en el centro y norte del país con alertas por tormentas fuertes en Cuyo y el Noroeste

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, el panorama será similar, con temperaturas agradables en la costa atlántica y valores más altos hacia el norte provincial. No se esperan alertas por calores extremos en la Capital Federal, aunque el índice UV se mantendrá elevado durante las horas centrales del día. Se recomienda a los ciudadanos mantener la hidratación constante y evitar la exposición solar directa entre las 10 y 16 horas.

Cómo estará el clima en el resto del país

El escenario nacional está marcado por la inestabilidad en la región del NOA y Cuyo. El organismo oficial indicó que provincias como Catamarca y Tucumán comenzarán bajo "alerta amarilla por tormentas". Estos fenómenos podrían incluir ráfagas de viento y caída de granizo. En contraste, las provincias del Litoral y el centro del país disfrutarán de condiciones mayormente estables y cielo despejado.

En la región de la Patagonia, las temperaturas se mantendrán más moderadas, aunque se vigila el ingreso de frentes que podrían afectar el sur rionegrino. En San Luis, se espera una jornada inestable con máximas de 30 °C, mientras que en Mendoza el termómetro podría alcanzar los 31 °C con nubosidad variable. El Servicio Meteorológico Nacional insta a seguir las actualizaciones de las alertas ante la velocidad de los cambios en zonas cordilleranas.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

La tendencia para los primeros días de febrero indica un incremento paulatino de los valores térmicos en gran parte del territorio. Para el lunes 2 de febrero, en CABA se estima una mínima de 23 °C y una máxima de 33 °C, con nubosidad en aumento. Hacia el martes 3, el calor se intensificará en la zona central, pudiendo alcanzar picos de 34 °C en el área metropolitana bajo condiciones de cielo algo nublado.

En el norte argentino, las condiciones de inestabilidad persistirán durante el inicio de la semana, con mejoramientos temporarios, pero manteniendo el riesgo de tormentas aisladas. El pronóstico trimestral del SMN para este período sugiere que las temperaturas podrían situarse en valores normales o superiores a lo habitual. Se aconseja a la población consultar diariamente el sistema de alertas tempranas para anticiparse a fenómenos meteorológicos de corta duración y alta intensidad.