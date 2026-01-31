El último día de enero se presenta con una marcada dualidad climática en el territorio nacional. Mientras que en la zona central y el norte se mantienen temperaturas sofocantes, diversas regiones del oeste y norte argentino enfrentan alertas meteorológicas por tormentas de variada intensidad. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de calor persistente, con inestabilidad focalizada que podría incluir la caída de granizo en provincias específicas.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 31 de enero

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, se espera una mejora en las condiciones tras la inestabilidad reciente. El cielo en CABA estará mayormente nublado durante la mañana y parcialmente nublado por la tarde, sin probabilidad de lluvias significativas. La temperatura mínima se ubicará en los 22 grados, mientras que la máxima alcanzará los 29 grados, brindando un leve alivio térmico respecto a las jornadas previas de calor extremo.

Para el resto de la Provincia de Buenos Aires, el panorama es similar con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 30 grados en ciudades como La Plata. Sin embargo, en la Costa Atlántica, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes. Los habitantes de la Capital Federal y alrededores experimentarán una humedad cercana al 47%, manteniendo un ambiente cálido pero estable durante el cierre del mes.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el resto de Argentina, el calor extremo será protagonista, especialmente en el norte de la Patagonia y el litoral. En Resistencia, se prevé una máxima de 34 grados con cielo algo nublado, mientras que en Santa Rosa la temperatura rondará los 35 grados. No obstante, en la región de Cuyo, específicamente en Mendoza y San Luis, se esperan tormentas de intensidad moderada a severa con vientos moderados provenientes del sector sur.

La situación meteorológica en el NOA también presenta riesgos por tormentas fuertes. Según el pronóstico oficial, provincias como Mendoza podrían registrar precipitaciones en cordillera y caída de granizo, con un descenso térmico que llevará la máxima a 29 grados. En San Luis, la inestabilidad será marcada con ráfagas fuertes del sureste, mientras que en el norte del país las temperaturas continuarán superando los 40 grados en algunas localidades aisladas.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El inicio de febrero mantendrá la tendencia de ascenso térmico en gran parte del país. Para el domingo 1, se espera que en la zona del AMBA el cielo esté parcialmente nublado con una máxima de 31 grados. A partir del lunes 2, el calor se intensificará nuevamente en el centro del país, con marcas térmicas que alcanzarán los 33 grados en la Ciudad de Buenos Aires y valores superiores en el norte.

Hacia mediados de la próxima semana, el pronóstico extendido indica condiciones de tiempo caluroso y mayormente estable. Para el martes 3 y miércoles 4 de febrero, se estiman temperaturas máximas de entre 34 y 36 grados en la región central, con bajas probabilidades de precipitación. El Servicio Meteorológico Nacional recomienda mantener la hidratación y el cuidado ante el sol, ya que los índices UV se mantendrán elevados en todo el territorio.