Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense este martes 10 de marzo se pronostica un índice UV máximo de 8, lo que representa un nivel "muy alto". Se recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16.

En las diferentes regiones de la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa valores que oscilan entre 6 y 10. Mientras que en el norte el riesgo es "muy alto", en la Patagonia se mantiene en niveles "moderados" a "altos".

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El índice solar ultravioleta mundial (IUV) es una medida de la intensidad de la radiación UV solar en la superficie terrestre. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este índice se expresa como un valor numérico superior a cero; cuanto más alto es el valor, mayor es la probabilidad de que la exposición al sol provoque daños cutáneos y oculares, y menor es el tiempo necesario para que estos daños ocurran.

Jornada estable con ascenso de temperatura en Buenos Aires y tormentas aisladas en el centro del país

Rayos UV

Conocer el índice UV es fundamental para la salud pública porque permite a las personas adoptar medidas de protección personal. Los niveles se agrupan en categorías de exposición: bajo (1-2), moderado (3-5), alto (6-7), muy alto (8-10) y extremadamente alto (11 o más). Al estar informados, los ciudadanos pueden reducir su exposición innecesaria a una radiación que es la principal causa de cáncer de piel.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva a la radiación UV produce efectos negativos inmediatos y a largo plazo. De acuerdo con la OPS, los daños agudos incluyen quemaduras solares e inflamaciones oculares como la fotoqueratitis. Sin embargo, los riesgos más graves son crónicos: el daño acumulativo en el ADN de las células de la piel puede derivar en diversos tipos de cáncer de piel y en un envejecimiento prematuro del tejido cutáneo.

Así es la primera autopista solar de la Argentina

Además de los daños en la piel, los ojos sufren consecuencias severas por la radiación UV, como la aparición temprana de cataratas y otras patologías que pueden afectar la visión de forma irreversible. El sistema inmunitario también puede verse comprometido, ya que la radiación ultravioleta excesiva puede suprimir las respuestas inmunes del organismo, reduciendo la capacidad de defensa contra ciertas enfermedades.

Para protegerse de estos riesgos, la OMS recomienda limitar el tiempo de permanencia al sol durante las horas centrales del día. Es fundamental buscar la sombra y utilizar prendas de vestir protectoras, como sombreros de ala ancha y anteojos de sol con filtro UV certificado. La vestimenta de trama cerrada y colores oscuros ofrece, por lo general, una mayor protección que las prendas claras o de tejidos abiertos.

Asimismo, es imprescindible la aplicación de protectores solares de amplio espectro con un factor de protección (FPS) de 30 o superior en todas las áreas de la piel que queden descubiertas. Este debe reaplicarse cada dos horas o después de nadar o realizar actividad física. Es importante recordar que las nubes no bloquean totalmente la radiación, por lo que las medidas de cuidado deben mantenerse incluso en días parcialmente nublados.