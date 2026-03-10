El pronóstico para este martes 10 de marzo de 2026 anticipa una jornada mayormente estable y agradable en la región central de la Argentina, incluyendo la Capital Federal. Mientras que la Ciudad de Buenos Aires mantendrá temperaturas templadas sin precipitaciones, otras provincias del centro y norte podrían experimentar tormentas aisladas. El Servicio Meteorológico Nacional destaca la persistencia de cielos parcialmente nublados y vientos moderados durante todo el día.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este martes 10 de marzo

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se espera un martes con cielo algo a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 17°C, mientras que la máxima alcanzará los 25°C hacia la tarde. Los vientos soplarán leves desde el sector este a unos 13 km/h, manteniendo una humedad promedio cercana al 73% en la región.

El índice UV se mantiene en niveles altos y presenta riesgos moderados para la salud en gran parte del país

Clima martes 10 de marzo

Para el resto de la Provincia de Buenos Aires, localidades como Zárate registrarán una máxima de 27°C con condiciones similares de estabilidad. En el sur bonaerense, el clima se presentará fresco durante la mañana pero con un ascenso gradual de la temperatura hacia el mediodía. No se han emitido alertas por fenómenos severos para el área metropolitana, permitiendo el desarrollo normal de actividades al aire libre con nubosidad variable.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el resto de la Argentina, el panorama meteorológico muestra mayor inestabilidad, especialmente en la provincia de San Luis y sectores de Córdoba. Se prevén lluvias y tormentas en las regiones centro y norte del país, con temperaturas mínimas promedio de 16°C y máximas de 26°C. El viento del sector noreste podría presentar ráfagas fuertes en estas zonas, según detallan los reportes oficiales de los organismos provinciales.

Por otro lado, en la región de Cuyo y el noroeste Argentino, las condiciones serán de nubosidad parcial con un ambiente cálido durante la tarde. En provincias como Mendoza, se anticipa una jornada estable con temperaturas que oscilarán entre los 17°C y los 25°C. El extremo norte del país continuará percibiendo el ingreso de aire húmedo, lo que podría generar algunos chaparrones aislados en zonas serranas hacia el final del martes.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el miércoles 11 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional prevé un ascenso de la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, con una máxima que podría alcanzar los 28°C o 30°C. El cielo se mantendrá mayormente soleado en gran parte del territorio nacional, consolidando una tendencia de buen tiempo que se extenderá hasta el jueves. En San Luis, la inestabilidad comenzará a ceder paulatinamente durante la mañana del miércoles.

Hacia el final de la semana, se espera que el jueves 12 de marzo continúe el ascenso térmico con máximas de hasta 28°C en el centro del país. No obstante, podrían registrarse lluvias aisladas en sectores del interior debido al avance de un frente de baja presión. En la Patagonia, se mantendrá un clima más fresco con vientos intensos del oeste, mientras que el litoral experimentará jornadas de alta humedad y nubosidad persistente.