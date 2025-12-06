El pronóstico para la ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA) indica un Índice UV de nivel Extremo (11+) para este sábado 6 de diciembre, lo que representa un riesgo altísimo de quemaduras y daños oculares en un lapso muy breve de exposición. Se recomienda evitar el sol al mediodía.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otros pronósticos señalan que el nivel de radiación ultravioleta será Extremo (11+) en gran parte de las regiones del norte y centro del país, como Misiones y Cuyo (San Juan), demandando protección especial y minimizando la exposición solar entre las 10 y 16 horas.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV Solar Mundial es una medida estandarizada de la intensidad de la radiación ultravioleta del sol que llega a la superficie terrestre, y se relaciona con sus efectos sobre la piel humana. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras agencias lo utilizan para alertar a la población sobre la necesidad de adoptar medidas de protección.

Conocer este índice es vital, ya que la radiación UV es invisible e imperceptible, pero su exposición excesiva es un factor de riesgo para la salud. La OMS recomienda aplicar medidas de protección siempre que el índice alcance un valor de 3 (Moderado) o superior. Cuanto más alto sea el valor, mayores y más rápidos son los posibles perjuicios para piel y ojos.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La sobreexposición a la radiación ultravioleta tiene consecuencias negativas comprobadas para la salud. La exposición aguda provoca quemaduras solares (eritema), mientras que la exposición crónica y acumulada a lo largo de la vida es la causa principal del envejecimiento prematuro de la piel y desempeña un papel primordial en el desarrollo de cánceres de piel (melanoma y no melanoma), según la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Además de los riesgos cutáneos, la radiación UV tiene efectos perjudiciales para los ojos y el sistema inmunitario. La exposición prolongada está relacionada con el desarrollo de cataratas, siendo hasta un 10% de los casos atribuibles a la radiación UV, y otras afecciones oculares que pueden causar ceguera. Asimismo, esta radiación puede suprimir la función inmunológica de la piel, aumentando la vulnerabilidad a infecciones.

Recomendaciones de la OMS/OPS para el cuidado personal

Ante niveles de Índice UV Alto, Muy Alto o Extremo, es crucial tomar precauciones, especialmente entre las 10 a. m. y las 4 p. m., cuando la radiación es más intensa. La OMS y la OPS aconsejan limitar el tiempo bajo el sol, buscando activamente la sombra y utilizando barreras físicas para la protección personal.

Las medidas de protección incluyen el uso de ropa protectora, como camisas de manga larga y pantalones, junto con un sombrero de ala ancha para proteger el rostro, las orejas y el cuello. Es indispensable utilizar gafas de sol envolventes que garanticen una protección del 99% al 100% contra los rayos ultravioleta A y B. Finalmente, aplicar generosamente un protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar (FPS) 30 o superior, y reaplicarlo.