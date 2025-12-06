sábado 06 de diciembre de 2025
Índice UV Extremo en el centro y norte de Argentina: peligro alto y riesgo de daños en la piel en pocos minutos

La intensidad del índice de rayos ultravioletas varía según la zona. Atendé las precauciones necesarias para proteger tu salud.

El pronóstico para la ciudad de Buenos Aires
El Índice UV Solar Mundial es una medida estandarizada de la intensidad de la radiación ultravioleta del sol que llega a la superficie terrestre | Freepik

El pronóstico para la ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA) indica un Índice UV de nivel Extremo (11+) para este sábado 6 de diciembre, lo que representa un riesgo altísimo de quemaduras y daños oculares en un lapso muy breve de exposición. Se recomienda evitar el sol al mediodía.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otros pronósticos señalan que el nivel de radiación ultravioleta será Extremo (11+) en gran parte de las regiones del norte y centro del país, como Misiones y Cuyo (San Juan), demandando protección especial y minimizando la exposición solar entre las 10 y 16 horas.

El Índice UV Alcanza Niveles Peligrosos para la Salud

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV Solar Mundial es una medida estandarizada de la intensidad de la radiación ultravioleta del sol que llega a la superficie terrestre, y se relaciona con sus efectos sobre la piel humana. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras agencias lo utilizan para alertar a la población sobre la necesidad de adoptar medidas de protección.

Conocer este índice es vital, ya que la radiación UV es invisible e imperceptible, pero su exposición excesiva es un factor de riesgo para la salud. La OMS recomienda aplicar medidas de protección siempre que el índice alcance un valor de 3 (Moderado) o superior. Cuanto más alto sea el valor, mayores y más rápidos son los posibles perjuicios para piel y ojos.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La sobreexposición a la radiación ultravioleta tiene consecuencias negativas comprobadas para la salud. La exposición aguda provoca quemaduras solares (eritema), mientras que la exposición crónica y acumulada a lo largo de la vida es la causa principal del envejecimiento prematuro de la piel y desempeña un papel primordial en el desarrollo de cánceres de piel (melanoma y no melanoma), según la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Además de los riesgos cutáneos, la radiación UV tiene efectos perjudiciales para los ojos y el sistema inmunitario. La exposición prolongada está relacionada con el desarrollo de cataratas, siendo hasta un 10% de los casos atribuibles a la radiación UV, y otras afecciones oculares que pueden causar ceguera. Asimismo, esta radiación puede suprimir la función inmunológica de la piel, aumentando la vulnerabilidad a infecciones.

Recomendaciones de la OMS/OPS para el cuidado personal

Ante niveles de Índice UV Alto, Muy Alto o Extremo, es crucial tomar precauciones, especialmente entre las 10 a. m. y las 4 p. m., cuando la radiación es más intensa. La OMS y la OPS aconsejan limitar el tiempo bajo el sol, buscando activamente la sombra y utilizando barreras físicas para la protección personal.

Las medidas de protección incluyen el uso de ropa protectora, como camisas de manga larga y pantalones, junto con un sombrero de ala ancha para proteger el rostro, las orejas y el cuello. Es indispensable utilizar gafas de sol envolventes que garanticen una protección del 99% al 100% contra los rayos ultravioleta A y B. Finalmente, aplicar generosamente un protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar (FPS) 30 o superior, y reaplicarlo.

