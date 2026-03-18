Mañana jueves, el Área Metropolitana de Buenos Aires disfrutará de una tregua meteorológica tras la inestabilidad de los últimos días. El cielo lucirá algo nublado y las temperaturas serán sumamente agradables, ideales para actividades al aire libre. Sin embargo, el panorama será muy distinto en el interior del país, donde un sistema frontal provocará tormentas de variada intensidad y fuertes ráfagas.

El clima en CABA y el Conurbano para este Jueves

Al salir de casa mañana temprano, notarás un ambiente fresco pero agradable, con una temperatura mínima que rondará los 18°C. Será necesario que lleves un abrigo liviano, especialmente si te movés en transporte público a primera hora. El cielo se mantendrá con nubosidad variable a lo largo de toda la mañana, pero no habrá necesidad de cargar el paraguas ya que las probabilidades de lluvia son prácticamente nulas.

Clima jueves 19 de marzo

Hacia la tarde, el sol ganará algo de protagonismo y la máxima alcanzará los 26°C, lo que generará una sensación térmica muy confortable para caminar por la ciudad. La jornada cerrará con condiciones estables y vientos moderados del sector este. Podrás planificar actividades nocturnas sin preocuparte por el agua, ya que el cielo terminará la jornada despejándose parcialmente y manteniendo un clima templado durante la noche.

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Qué pasará con el tiempo en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que afectará principalmente al oeste de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza y Neuquén. En estas zonas, se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Si estás en estas provincias, te sugiero asegurar objetos que puedan volarse y evitar circular por zonas que suelen anegarse con facilidad.

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En el norte, provincias como Misiones experimentarán un ascenso de temperatura, con máximas que llegarán a los 32°C bajo un sol radiante. Por el contrario, en la Patagonia sur, el ingreso de aire frío mantendrá las marcas térmicas bajas y se esperan algunas lluvias aisladas en Tierra del Fuego. El contraste térmico será marcado entre el norte caluroso y el centro-oeste bajo alerta por fenómenos severos.

Pronóstico extendido: la tendencia para el resto de la semana

Las condiciones de buen tiempo en Buenos Aires se mantendrán durante el viernes, con un leve ascenso de la temperatura que rozará los 27°C. Sin embargo, estate atento porque la estabilidad durará poco: se prevé que el sábado regrese la inestabilidad con tormentas fuertes hacia el mediodía. Recién el domingo volverá a mejorar el clima, aunque con un descenso térmico que marcará el inicio de un ambiente más otoñal.