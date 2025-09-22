El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este lunes 22 de septiembre una jornada de cielo mayormente soleado y la vuelta de temperaturas templadas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

El comienzo de la semana estará marcado por el fin de las precipitaciones que azotaron al AMBA durante este fin de semana.

El pronóstico del tiempo para el AMBA

El informe del tiempo indica que, durante el comienzo de este lunes, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el cielo estará completamente soleado y con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 17 grados, pudiendo alcanzar los 18 grados al mediodía.

De acuerdo al SMN, los vientos llegarán desde el norte a una velocidad de entre 8 y 23 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 45. La humedad será del 88%.

El informe de los meteorólogos estima que para la tarde el cielo continuará soleado y sin probabilidades de lluvias. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 19 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 13 grados, sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 6:43 y se esconderá a las 18:51.

Alertas amarilla y naranja por viento y lluvias en seis provincias y en las Islas Malvinas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas y fuertes vientos en seis provincias.

Las zonas afectadas por los vientos son gran parte de La Pampa, la zona costera sur de Buenos Aires (desde Pinamar hasta Carmen de Patagones), toda la zona costera de Santa Cruz y la totalidad de Tierra de Fuego. En las dos provincias patagónicasse esperan vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas de 90 km/h.

La agencia del clima también lanzó un alerta por viento en las Islas Malvinas. Este lunes el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas de 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local.

Para Buenos Aires y La Pampa se prevén vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Por su parte, las provincias afectadas por tormentas serán Misiones y Formosa. Las mismas podrían estar acompañadas fundamentalmente por abundantes lluvias, además de frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 75 km/h. La zona norte de Misiones incluso recibió un alerta naranja por tormentas que se extenderán durante toda la madrugada.

