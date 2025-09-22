Tras su viaje a Estados Unidos previsto (y reprogramado) para esta semana, el presidente Javier Milei planea volcarse a recorrer las provincias argentinas, en el último tramo de campaña de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. La gira lo llevará a las ciudades más pobladas de Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Córdoba, Chaco, Buenos Aires, Neuquén, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Río Negro, Salta y Santiago del Estero. Se tratará de su primera visita como presidente de la Nación a las cuatro últimas provincias.

Esta gira busca reeditar la mística de la campaña por el balotaje de 2023, que consagró a Milei como presidente de la Nación. Sin embargo, hay ocho provincias donde los argentinos tendrán que seguir esperando para conocer al mandatario: Misiones, Formosa, Chubut, La Pampa, San Luis, La Rioja, Catamarca y Jujuy.

Milei busca liderar al antiperonismo pero enfrenta una competencia que lo complica

Desde que asumió, el 10 de diciembre de 2023, Milei visitó localidades de 11 provincias argentinas: Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Mendoza, Neuquén, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. En ese mismo período, viajó a 15 países extranjeros. El destino más recurrente fue Estados Unidos, con 11 visitas.

El criterio de organización de la gira: visitar las provincias que votarán senadores

A la hora de planificar la gira de campaña, se priorizó a los distritos donde se elegirán senadores nacionales: Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se sumó a otras provincias por su alta cantidad de votantes: Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Corrientes.

Está planeado que Milei cierre la campaña de La Libertad Avanza en la ciudad de Córdoba, el mismo lugar donde la inauguró con un acto el pasado viernes. El presidente dijo que la provincia de Córdoba le había dado "alegrías", porque "Conan es cordobés", en referencia al más famoso de sus perros.

Roca: “Milei se puso la campaña al hombro para repetir lo del 2023”

El jueves 17, el presidente se reunió en la quinta de Olivos con cabezas de lista de todas las provincias, con el fin de alinear los ánimos y los discursos de cara a la campaña. Según se reportó, todos los candidatos y candidatas coincidían en la misma pregunta: si el presidente visitaría su provincia, y cuándo.

