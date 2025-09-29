La semana arranca con cielo nublado pero sin lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este lunes 29 de septiembre anticipa una jornada de cielo parcialmente nublado y la presencia de temperaturas templadas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

El pronóstico del tiempo para el AMBA

El informe del tiempo indica que, durante las primeras horas de este lunes, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el cielo estará parcialmente nublado y con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 21 grados, pudiendo alcanzar los 22 grados al mediodía.

De acuerdo al SMN, los vientos llegarán desde el este a una velocidad de entre 5 y 11 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 24. La humedad será del 82%.

El informe de los meteorólogos estima que para la tarde el cielo continuará algo despejado. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 23 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 15 grados, aún sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 6:33 y se esconderá a las 18:56.

Alerta amarilla por vientos en la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos en Chubut y Santa Cruz para este lunes 29 de septiembre. El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. El alerta se extiende también sobre las Islas Malvinas.

Una advertencia de este nivel indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. El resto del país comenzará la semana libre de alertas.

