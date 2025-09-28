Solo el 26,5% de los bonaerenses, poco más de uno de cada cuatro, valora positivamente la promesa de ayuda económica del Gobierno de Donald Trump al de Javier Milei, que involucra un préstamo de 20 mil millones de dólares, mientras que el 71,1% considera que traerá más problemas. Así lo afirma un informe difundido este domingo por la consultora Federico González y Asociados, en base a una encuesta online.

La encuesta propuso una serie de frases para analizar el acuerdo que sellaron Milei y Trump en torno a un rescate económico. El 21,6 por ciento de los encuestados lo leyó como “un acto miserable de sumisión y entrega de la soberanía nacional”. Otro 18,6 por ciento de los consultados considera que la ayuda “solo estirará la agonía del Gobierno de Milei y sumará más deuda para el país”.

El 14 por ciento de las personas consultadas expresa desconfianza, ya que acuerda con la frase "'Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía’: los ‘yanquis’ van a pedir más de lo que nos den". Otro 6,5 por ciento coincidió con la afirmación “Milei se hace el duro con los débiles, como jubilados o discapacitados, pero se arrodilla ante los fuertes, como Estados Unidos”. Finalmente, el 5 por ciento consideró al acuerdo “una extorsión de Milei y Trump orientada a que Milei gane las elecciones”.

El acuerdo entre Estados Unidos y Argentina, bajo la lupa de Claudio Loser, exdirector del Fondo Monetario Internacional

Del lado de las respuestas positivas, solo el 7,5 por ciento eligió la frase “una prueba más de que Milei tiene claro el rumbo de su Gobierno y que su inteligencia política permite logros relevantes”. El 6 por ciento de los consultados coincidió con que “el apoyo de Trump hará que los mercados financieros internacionales apuesten a Argentina”. Un 5,5 por ciento valora la promesa como “una jugada genial de Milei y una excelente noticia para Argentina”. Otro 4 por ciento opina que la medida “garantizará el buen rumbo de la economía de Milei”. Y solo el 3,5 por ciento piensa que con el espaldarazo económico de Trump y Estados Unidos, Argentina “se irá para arriba”.

Menos del 17% de los bonaerenses cree que “lo peor ya pasó”

La encuesta indaga también en la percepción pública acerca de si, como afirmó el presidente Javier Milei en cadena nacional el 16 de septiembre, “lo peor ya pasó”. Solo el 16,8 por ciento de los consultados coincide con la afirmación. Otro 18,8 por ciento considera que "lo peor está pasando ahora, pero pronto mejorará". Y los dos tercios restantes piensan que se avecinan tiempos peores. El 43,1 por ciento eligió la frase "lo peor vendrá recién después de las elecciones del 26 de octubre", y otro 15,8 optó por "lo peor vendrá pronto, antes de las elecciones del 26 de octubre".

La danza del salvavidas

Al analizar los resultados segmentados por el voto en el balotaje presidencial de 2023, se observa que la polarización sigue rigiendo el escenario político: el 68,4 por ciento de quienes votaron a Sergio Massa cree que "lo peor” vendrá después de las elecciones, mientras que el 34 por ciento de los votantes de Milei concuerda con que "lo peor ya pasó", y otro 33 por ciento considera que "lo peor” está pasando en este momento.

Taiana, 14 puntos arriba de Espert en intención de voto

En relación a la elección de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, el informe de Federico González sostiene que Fuerza Patria, con Jorge Taiana a la cabeza, cuenta con el 41,5 por ciento de la intención de voto, 14,1 puntos porcentuales más que La Libertad Avanza, donde José Luis Espert registra el 27,4 por ciento. Esta diferencia es mucho mayor que la que presentaban otras encuestas realizadas dos semanas antes.

Estos dos partidos mayoritarios polarizan la elección, ya que absorben más de dos tercios del electorado. En cuanto a los candidatos restantes, Florencio Randazzo, por Provincias Unidas, suma 4,7 por ciento de intención de voto; María Eugenia Talerico, de Potencia, alcanza 3,4; Santiago Cúneo, de Nuevo Buenos Aires, el 2,7; Fernando Burlando, de Propuesta Federal, el 2,5; y Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, el 2 por ciento.

Por debajo del 1 por ciento de la intención de voto quedan Ricardo Alfonsín (Proyecto Sur), Roberto Cachanovsky (Unión Liberal), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Manuela Castiñeira (Nuevo Mas), Fernando Gray (Unión Federal), Sixto Cristiani (Nuevos Aires), y Alberto Samid (Frente Patriótico), contrastando con un 5,2 por ciento de intención de voto en blanco y un 7 por ciento de indecisos. La encuesta se realizó sobre 1.800 casos efectivos, entre el 24 y el 28 de septiembre.

