El martes será frío por la mañana, pero con un leve aumento de las temperaturas máximas. El cielo estará entre nublado y parcialmente nublado. Sin pronóstico de lluvias para la jornada. El resto del país presenta condiciones variables, con heladas en el oeste y calor en el norte.

El pronóstico del tiempo para este martes 28 de octubre indica que una masa de aire frío persistirá durante la madrugada y la mañana, pero cederá paso a un suave aumento de la temperatura máxima. Se prevé cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones. La tendencia para los días siguientes es de mayor ascenso térmico.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este martes 28 de octubre

En la Capital Federal (CABA) y el Conurbano bonaerense se espera una jornada con una mínima de 8 C y una máxima que alcanzará los 18C. El cielo estará de parcialmente a mayormente nublado, con una baja chance de lloviznas matinales, especialmente en el sur de la Provincia.

El frío se sentirá fuerte en las primeras horas, con posibilidad de heladas aisladas en el interior bonaerense. Los vientos serán leves, predominando del sector este, sin alertas meteorológicas vigentes.

Temperaturas martes 28 de octubre

Cómo estará el clima en el resto del país

En la región de Cuyo, específicamente en Mendoza, la mínima será de 5 C con probabilidad de heladas parciales, y la máxima trepará a los 20 C con nubosidad en disminución. En el Litoral, Santa Fe presentará una mínima de 11 C y una máxima de 21 C, con cielo nublado a parcialmente nublado, sin esperarse lluvias significativas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta que las temperaturas más altas se concentrarán en el norte del país, mientras que el extremo sur podría experimentar nuevas precipitaciones aisladas y condiciones de frío.

Precipitaciones martes 28 de octubre

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El jueves 30, la temperatura en CABA y Provincia de Buenos Aires continuará subiendo, con una mínima de 11 C y una máxima de 19 C, con cielo parcialmente nublado.

Hacia el viernes 31, se espera que el ascenso térmico sea más notorio, con una máxima que podría rondar los 22 C, lo que configurará un fin de semana con condiciones primaverales. Las mínimas se mantendrán por encima de los 11 C.