En un streaming exclusivo, Raúl Timerman responderá la pregunta que se hacen todos: "¿Y ahora qué?"

Línea Directa ofrecerá este jueves 30 de octubre a las 13 hs. un nuevo capítulo en formato de streaming.

No se trata de una elección de medio término más. El 26 de octubre se abrió un nuevo escenario en el que la economía y la política se transforman definitivamente. Raúl Timerman, uno de los analistas de nuestra realidad más lúcidos, dialoga con el jefe de Redacción de PERFIL, Pablo Helman, en Línea Directa, sobre este cambio de situación que reposiciona a toda la dirigencia. ¿Cómo serán los años que vienen? Claves para comprender la realidad, en exclusiva para los suscriptores.

La historia negra de Espert: Rodis Recalt analiza el caso en un streaming exclusivo

Línea Directa

