Raúl Timerman: “El problema de gobernabilidad no es el Congreso, es Milei”

El consultor político Raúl Timerman brindó un análisis sobre el panorama electoral argentino en la recta final hacia los comicios de 2025. En diálogo con QR, explicó que “la mayoría de las veces” no coincide con la opinión pública, pero que su tarea es reflejar el estado actual de la sociedad. Según sus proyecciones, el escenario electoral se mantiene “empatado” desde hace al menos 15 o 20 días, con leves oscilaciones entre el peronismo y La Libertad Avanza.

“Podemos hablar de un empate técnico entre el peronismo y La Libertad Avanza. En nuestros escenarios, las diferencias posibles van de +4 a -4 puntos. Hoy, Milei tiene un piso del 32%”, detalló Timerman. Además, señaló que incluso en el mejor escenario del oficialismo —si alcanza los 39 puntos— no le alcanzaría para tener mayoría propia en Diputados. “Siempre necesita del PRO y de gobernadores aliados”, precisó.

Timerman sostuvo que, aun si La Libertad Avanza pierde la elección, Milei podría conservar cierta gobernabilidad gracias a acuerdos con sectores provinciales. “Provincias Unidas piensa que este gobierno está terminado y que de ellos saldrá el próximo. Por eso, están dispuestos a acompañar leyes que no quieren bloquear, para no pagar costos políticos”, afirmó. El consultor también se refirió al clima social que acompaña este proceso electoral y remarcó la ausencia de movilización popular: “No hay protestas lideradas ni espontáneas que expresen el malestar de las personas. No hay una movilización masiva como en otros momentos”.

En su análisis, Timerman subrayó que el verdadero desafío de la gobernabilidad no está en el Congreso sino en el propio presidente. “El problema de gobernabilidad no es el Congreso, es Milei”, sentenció, aludiendo a la compleja relación entre el mandatario y los distintos espacios políticos, incluso los que podrían colaborar con la gestión desde el Congreso o las provincias.

Argentina atraviesa una etapa de fuerte tensión política y económica, con un electorado profundamente dividido y con demandas urgentes sobre inflación, empleo y seguridad. En ese contexto, la imagen de Javier Milei continúa polarizando la escena pública, mientras el peronismo busca consolidar una alternativa competitiva que logre capitalizar el descontento social.

A menos días de las elecciones, los principales espacios políticos refuerzan su estrategia de cara a una votación que podría definir no solo el rumbo del país sino también la capacidad del Gobierno para sostener acuerdos y encarar reformas en un escenario marcado por la fragmentación y la incertidumbre.

