La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense afrontan este sábado 24 de octubre un marcado descenso térmico acompañado por condiciones de inestabilidad y lloviznas intermitentes, en el marco de la circulación de viento húmedo proveniente del sector sudeste.

Para quienes planean actividades al aire libre durante el fin de semana, el panorama meteorológico se mantendrá gris y destemplado, con precipitaciones débiles pero persistentes en distintos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El Pacífico se vuelve más azul por El Niño: qué significa para la vida marina

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Clima en CABA y AMBA: cuándo llueve y cómo seguirá la temperatura

Durante la mañana de este sábado 24 de octubre, el cielo permanecerá cubierto a mayormente nublado, con desarrollo de lloviznas y precipitaciones aisladas desde las primeras horas. Las marcas térmicas mínimas se ubicarán en torno a los 12°C a 14°C, con una sensación térmica aún más fresca por el efecto del viento.

Hacia la tarde, el aire húmedo mantendrá la probabilidad de lloviznas débiles e intermitentes. La temperatura máxima apenas alcanzará los 18°C, consolidando una jornada templada a fresca que obligará a salir con abrigo liviano y paraguas.

El factor determinante del día será el viento, que soplará de manera continua desde el sudeste y este, con intensidades medias de entre 20 y 30 km/h. Asimismo, se esperan ráfagas de hasta 50 km/h hacia la tarde y la noche, acentuando la sensación de frescura en toda la franja costera del Río de la Plata.

Retornan las tormentas abundantes al noreste argentino: se esperan acumulados de más de 200 mm en una semana

En las primeras horas de la noche, el cuadro meteorológico comenzará a estabilizarse muy gradualmente, aunque las nubes bajas y la humedad elevada seguirán siendo la constante sobre la metrópoli, con registros térmicos en torno a los 14°C.

Alertas y pronóstico extendido: cómo estará el tiempo los próximos días

Respecto a la situación nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo seguimiento el avance de un sistema de aire fresco sobre el centro y sur del país, afectando principalmente la región pampeana y el litoral con nubosidad baja y ambiente ventoso.

El domingo 25 de octubre traerá una ligera mejora en las condiciones pero con un marco térmico aún más frío. El firmamento se presentará mayormente nublado a parcialmente nublado, con una mínima estimada en 11°C y una máxima que no sobrepasará los 17°C.

Para el inicio de la semana laboral, el lunes 26 de octubre, el pronóstico indica un paulatino retorno del sol. La madrugada continuará fría, con 12°C de mínima, pero la rotación leve del viento favorecerá una tarde más agradable con 17°C de máxima y menor nubosidad.

El Niño en Argentina: cuáles serán las regiones más afectadas por lluvias y crecidas en los próximos días

Hacia mitad de semana, la tendencia marca la recuperación progresiva de las marcas térmicas sobre la capital. El martes 27 y el miércoles 28 de octubre registrarán máximas que rozarán los 18°C y 20°C respectivamente, dejando atrás las lluvias para dar paso a un ambiente más templado.