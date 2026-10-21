Retornan las tormentas abundantes al noreste argentino: se esperan acumulados de más de 200 mm en una semana

Un nuevo ciclo de tormentas abundantes afectará a la cuenca del Plata entre este miércoles 21 y el martes 27 de octubre, focalizándose principalmente sobre el noreste argentino, el este de Paraguay y el sur de Brasil. Los acumulados de agua superarán la marca de los 200 mm en zonas neurálgicas de recarga hídrica.

Las proyecciones basadas en el modelo europeo ECMWF ubican el centro del evento sobre el este paraguayo, la provincia de Misiones y el estado brasileño de Paraná. En el entorno de Ciudad del Este, el pronóstico indica montos cercanos a los 240 mm, configurando uno de los registros más elevados del período.

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Una parte determinante de los caudales se volcará sobre las áreas de aporte directo al Alto Paraná y al río Iguazú. A su vez, el sector oeste de Santa Catarina en Brasil recibirá descargas sustanciales que alimentarán al río Uruguay, otorgándole a este episodio meteorológico una dimensión plenamente regional.

En el territorio nacional, las previsiones marcan un volumen de 135 mm para Posadas y de 105 mm en la ciudad de Formosa. En tanto, para la capital chaqueña de Resistencia se estiman valores aproximados a los 60 mm durante el lapso proyectado.

Los acumulados de agua superarán la marca de los 200 mm en zonas neurálgicas

Al otro lado de la frontera, el mapa de precipitación muestra que Asunción alcanzará marcas próximas a los 120 mm. Paralelamente, en las localidades brasileñas de Londrina y Chapecó los cálculos señalan acumulados previstos de 115 mm y 125 mm respectivamente.

El modelo meteorológico anticipa el pico de lluvias para el fin de semana

El análisis cartográfico difundido por Meteored confirma una elevada probabilidad de precipitaciones hacia el sábado 24. Las señales de mayor intensidad continuarán concentradas sobre la franja oriental de Paraguay, el territorio misionero, el estado de Paraná y la región occidental de Santa Catarina.

Por el contrario, las zonas situadas más al sur experimentarán marcas sensiblemente inferiores. Se estiman 25 mm para Uruguaiana, unos 20 mm en la ciudad de Rosario y apenas 10 mm para Santa Fe, confirmando que el aporte hídrico principal hacia los cursos de agua ocurrirá en las cuencas altas.

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El contexto hidrológico de la región refleja una situación previa de fragilidad. El último reporte elaborado por el Instituto Nacional del Agua (INA) anticipa nuevos ascensos en el Alto Paraná y la formación de una onda de crecida en el río Iguazú en un horizonte de 5 a 15 días.

Para el tramo Corrientes–La Paz, el organismo oficial advirtió sobre la persistencia de niveles elevados con posibilidad de experimentar nuevos incrementos. Esta dinámica podría extender la contingencia más allá de la fecha de finalización de las precipitaciones sobre la cuenca.

Respecto al río Uruguay, el panorama hidrológico del INA prevé un leve descenso inicial en su tramo medio, seguido de un repunte desde el fin de semana debido a los aportes de la cuenca superior. Por su parte, la respuesta en el tramo inferior dependerá de las maniobras de la represa de Salto Grande.

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En el río Paraguay, las mediciones actuales registran ascensos sostenidos en Puerto Pilcomayo y la costa de Formosa. Las autoridades recomiendan monitorear los informes de corto plazo para evaluar el impacto en los accesos ribereños y en los establecimientos ganaderos ubicados en zonas bajas.

Desde el punto de vista del sector agropecuario, los analistas de Meteored remarcaron los riesgos asociados a la conservación del suelo. Episodios de lluvias intensas sobre campos con pendiente y escasa cobertura pueden acelerar el arrastre de nutrientes hacia arroyos y bajos productivos.

BGD/ML