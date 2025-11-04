El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con alerta de lluvia y la presencia de temperaturas calurosas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores para este martes 4 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para el AMBA

El informe del tiempo indica que, durante las primeras horas de este martes, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se esperan intensas lluvias y temperaturas que oscilarán entre los 18 y 22 grados, pudiendo alcanzar los 23 grados al mediodía.

Temperaturas martes 4 de noviembre

De acuerdo al SMN, los vientos llegarán desde el este a una velocidad de entre 9 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 34. La humedad será del 85%. El informe de los meteorólogos estima que para la tarde continuará la tormenta. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 24 grados de máxima.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 17 grados, sin presencia de lluvias. El sol saldrá a las 5:49 y se esconderá a las 19:26.

El escritor mexicano Gonzalo Celorio recibió el Premio Cervantes 2025

Alerta amarilla por tormenta en siete provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas en la Ciudad de Buenos Aires, PBA y siete provincias. Una alerta amarilla indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Mientras que una naranja advierte sobre “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Alerta amarilla y naranja martes 4 de noviembre

El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la totalidad de la provincia de Buenos Aires, norte de La Pampa, en todo San Luis, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, noreste de Mendoza y sur de La Rioja.

Ademas, el SMN realizó una alerta amarilla por viento en dos provincias de la Patagonia. El área continuará afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h en Tierra del Fuego y sur de Santa Cruz.