El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con la presencia de temperaturas calurosas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores para este miércoles 5 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para el AMBA

El informe del tiempo indica que, durante las primeras horas de este miércoles , en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se esperan temperaturas que oscilarán entre los 13 y 19 grados, pudiendo alcanzar los 20 grados al mediodía.

Temperatura miércoles 5 de noviembre

De acuerdo al SMN, los vientos llegarán desde el este a una velocidad de entre 11 y 19 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 35. La humedad será del 88%. El informe de los meteorólogos estima que para la tarde continuará el buen clima. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 21 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 15 grados, sin presencia de lluvias. El sol saldrá a las 5:48 y se esconderá a las 19:27.

Alerta amarilla por tormenta en ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en la Ciudad de Buenos Aires, PBA y otras siete provincias. Una alerta amarilla indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta amarilla miércoles 5 de noviembre

El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h en todo Formosa, oeste de Chaco, este de Salta, sur de San Luis, sur de Mendoza, todo Neuquén y norte de Río Negro.

