El miércoles 26 de noviembre se presentará sumamente caluroso en toda la Provincia de Córdoba con una máxima que se proyecta hasta los 34 °C, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada será inestable, con un cielo que variará entre nublado y parcialmente nublado. Se recomienda tomar precauciones por el calor y la exposición solar.

Cómo estará el clima en Córdoba este miércoles 26 de noviembre

La mañana comenzará con una temperatura mínima de 18 °C, pero el calor irá en aumento rápidamente. Se esperan vientos moderados provenientes del sector noreste, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h en horas de la tarde. La sensación térmica se sentirá elevada durante toda la jornada. La máxima de 34 °C se alcanzará durante la tarde.

Clima Córdoba miércoles 26 de noviembre

Si bien el SMN no emite una alerta por ola de calor extrema, se destaca la importancia de mantenerse hidratado. Existe una baja probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche en la capital, un fenómeno climático que podría traer un leve alivio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo estará el clima en el resto del país

Gran parte de Argentina continuará bajo la influencia de altas temperaturas, especialmente la franja central y el Litoral. En Buenos Aires, se espera una máxima de 30 °C con cielo parcialmente nublado y elevada humedad. El calor extremo también afectará a provincias como Mendoza, San Luis y Neuquén, superando los 35 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla por calor extremo para varias provincias patagónicas, incluyendo Neuquén, Río Negro y Chubut. Asimismo, se prevén condiciones inestables con probabilidad de tormentas en el norte y centro del país, afectando áreas como Salta, Tucumán y el Litoral.