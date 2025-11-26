El clima en la Ciudad de Rosario para mañana, miércoles 26 de noviembre, estará marcado por temperaturas elevadas y cielos con nubosidad parcial. La jornada presentará condiciones de tiempo seco, sin riesgos de precipitaciones o tormentas, lo cual es ideal para actividades al aire libre. Las marcas térmicas serán altas, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el sol.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima esperada en la Provincia de Santa Fe será de 18 °C durante las primeras horas del día. La temperatura máxima alcanzará los 33 °C por la tarde, en un contexto de viento predominante del sector noreste. Se aconseja especial cuidado con la exposición solar debido al alto Índice UV.

Cómo estará el clima en Rosario y el resto de la Provincia de Santa Fe este 26 de Noviembre

La jornada en Rosario se caracterizará por un cielo que irá de parcialmente nublado a despejado, manteniendo un ambiente caluroso. El viento soplará con intensidad moderada, principalmente desde el noreste, lo que contribuirá a la sensación de calor durante el mediodía y la tarde. El resto de la Provincia de Santa Fe experimentará un panorama similar, con temperaturas máximas que podrían rozar los 35 °C en el centro y norte.

Clima Rosario miércoles 26 de noviembre

No se esperan fenómenos de inestabilidad significativos como lluvias o tormentas aisladas, prevaleciendo las condiciones de buen tiempo. Para el jueves y viernes en la Ciudad de Rosario, se espera que el calor persista, con temperaturas que oscilarán entre los 20 °C y 34 °C, manteniendo un cielo parcialmente nublado.

Sin embargo, para el fin de semana se anticipa un cambio en las condiciones, con el ingreso de un frente que podría generar inestabilidad. Las proyecciones indican un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas para el sábado, con un marcado descenso de la temperatura máxima. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las alertas que pueda emitir el Servicio Meteorológico Nacional por fenómenos localizados.

Cómo estará el clima en el resto del país

Gran parte de la franja central y norte de Argentina continuará bajo la influencia de una ola de calor, con máximas que superarán los 35 °C en provincias como Córdoba y San Luis. Se prevé que la nubosidad sea variable, pero la probabilidad de lluvias será baja en general.

En contraste, la región patagónica, especialmente el sur, registrará temperaturas más frescas y la posible presencia de vientos fuertes o nevadas en zonas cordilleranas. Es importante consultar las alertas del SMN por inestabilidad, que se mantienen activas en algunas regiones del país.