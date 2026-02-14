El clima para este sábado 14 de febrero presentará un incremento en la inestabilidad atmosférica sobre gran parte del territorio nacional. Según los reportes actualizados, se esperan lluvias aisladas en sectores del centro y tormentas hacia el norte del país. Las temperaturas mantendrán un rango veraniego moderado, con marcas máximas que oscilarán entre los 26 y 34 grados.

El clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 14 de febrero

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se espera una jornada con nubosidad en aumento y condiciones inestables. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se ubicará en 18°C, mientras que la máxima alcanzará los 30°C. Existe una probabilidad de lluvias ligeras y chaparrones aislados durante la madrugada y el cierre del día.

Descenso de temperatura en la Ciudad de Buenos Aires y alertas meteorológicas en nueve provincias

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la Provincia de Buenos Aires, el panorama será similar, con vientos moderados predominando del sector noreste. Los habitantes de CABA y alrededores deberán prever un aumento de la humedad, lo que podría elevar la sensación térmica hacia la tarde. No se han emitido alertas meteorológicas severas para esta región específica durante el sábado, aunque se recomienda el monitoreo constante.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el resto de Argentina, la inestabilidad afectará especialmente al Noroeste Argentino y la región del Litoral. Ciudades como Jujuy, Salta y Tucumán esperan precipitaciones moderadas con tormentas y máximas de 26°C.

En el NEA, localidades como Posadas y Formosa registrarán condiciones húmedas con probables tormentas dispersas y temperaturas máximas que se situarán en torno a los 32°C.

Por otro lado, la región de Cuyo y el centro del país mantendrán temperaturas elevadas. En Mendoza, se pronostica un sábado caluroso con nubosidad variable, vientos leves del noreste y una máxima de 34°C. En la Patagonia austral, ciudades como Río Gallegos y Ushuaia tendrán máximas entre 14°C y 20°C con nubosidad variable, sin probabilidades significativas de lluvias para esta jornada.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el domingo 15 de febrero, se anticipa una mejora temporal en las condiciones de la Capital Federal, con una mínima de 20°C y una máxima de 26°C. Sin embargo, se prevén tormentas más intensas para la mañana del domingo en el área metropolitana. El lunes 16 marcará el inicio de la semana con un ascenso térmico notable en todo el país.

Alerta en Argentina: se esperan niveles "muy altos" y "extremos" de radiación UV con riesgo para la salud

Hacia mediados de la próxima semana, el calor se intensificará en gran parte de Argentina. Se estima que el martes 17 de febrero las temperaturas máximas podrían alcanzar los 37°C en zonas del centro y norte. El Servicio Meteorológico Nacional sugiere mantenerse informado ante posibles alertas por calor extremo y tormentas eléctricas que podrían desarrollarse hacia el final del periodo extendido.