Tormentas por la ciclogénesis y aire polar: así estará el tiempo en el AMBA y el interior del país durante el fin de semana

Un proceso de ciclogénesis de 72 horas comenzó a intensificarse en el territorio nacional, acompañado por la posterior irrupción de una masa de aire polar. El fenómeno meteorológico traerá consigo un marcado contraste de condiciones en distintas regiones del país, combinando tormentas intensas en el norte con un desplome térmico en la región central, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La formación del centro de bajas presiones favorecerá un temporal de lluvias y fuertes ráfagas. De acuerdo con los informes de Meteored y Cadena 3, el sistema de inestabilidad se extenderá activamente hasta la noche del jueves, generando precipitaciones concentradas principalmente sobre el Litoral y el noreste argentino.

Lluvias intensas, viento y las provincias afectadas por la ciclogénesis

El impacto más severo en materia de precipitaciones se sentirá en una diagonal que abarca desde el este de Salta hasta las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Corrientes. En sectores de tales provincias se prevén acumulados de 40 a 70 milímetros, aunque las proyecciones más severas estiman montos puntuales de hasta 150 milímetros cerca del río Uruguay.

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En cuanto al viento, el desarrollo del sistema provocará un incremento en la intensidad de las ráfagas. Los reportes meteorológicos anticipan vientos de entre 50 y 70 km/h, los cuales potenciarán el deterioro de las condiciones climáticas a medida que el frente se desplace hacia el este.

A diferencia del norte del país, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentará un panorama libre de precipitaciones severas durante el fin de semana, pero bajo la clara influencia del ingreso de aire frío de origen patagónico.

El ingreso del frente polar se consolidará a partir del viernes en la región rioplatense. La jornada de transición mostrará un progresivo incremento de la nubosidad y un marcado descenso de la temperatura, con una máxima cercana a los 12 °C y vientos del sur que dejarán una baja sensación térmica.

La formación del centro de bajas presiones favorecerá un temporal de lluvias y fuertes ráfagas

Para la noche del viernes 21, el termómetro experimentará un abrupto desplome hasta los 6 °C hacia la medianoche. Los especialistas recomiendan abrigarse fuertemente ante el incremento del viento frío que marcará el inicio del periodo más helado de la semana.

El sábado 22 de agosto se presentará con un ambiente gélido durante las primeras horas en la Capital Federal y el conurbano. Se pronostica una mínima de 4 a 5 °C, aunque en varias zonas del Gran Buenos Aires las marcas podrían acercarse a los 0 °C con riesgo de heladas.

A pesar de las bajas temperaturas matutinas, la jornada sabatina ofrecerá períodos de sol y cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima no superará los 12 °C, consolidando una tarde plenamente invernal en toda la región metropolitana.

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El domingo 23 de agosto mantendrá la misma tónica meteorológica, con un amanecer helado donde la mínima volverá a ubicarse entre los 4 y 5 °C. El viento rotará temporalmente al este, aportando una leve variabilidad en la cobertura nubosa.

Durante la tarde dominical, el mercurio alcanzará un techo de apenas 12 a 13 °C. Si bien se esperan momentos de sol brillante, las condiciones de ambiente muy fresco prevalecerán hasta el cierre de la jornada.

El inicio de la siguiente semana continuará dominado por el último tramo del aire polar. Los análisis publicados por Meteored anticipan que el lunes 24 y martes 25 registrarán mínimas de 3 a 5 °C en Capital Federal, manteniendo el escenario propicio para heladas matinales en zonas rurales y suburbanas.